Madison Anderson se coronó como la ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos”. Luego de llevarse a casa los 200,000 dólares de premio y conquistar al público de la famosa casa de Telemundo, la modelo y actriz estadounidense ha brindado varias entrevistas sobre su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Fue así que Madison Anderson fue cuestionada sobre un aspecto de su vida que ha estado en el ojo del huracán: la relación actual con su novio Conn Davis. La también cantante ha estado encerrada en la famosa casa de Telemundo, sin poder tener comunicación con el mundo exterior.

Por lo que muchos quieren saber si Madison Anderson sigue con su pareja Conn Davis o está soltera. Y es que mucho se ha rumoreado que habría problemas entre ellos y que ya no seguirían juntos ¿Cuál es la situación amorosa de la ganadora de “La casa de los famosos 3″? Aquí te lo contamos.

Madison Anderson es una modelo, actriz, influencer y cantante puertorriqueña (Foto: Madison Anderson/ Instagram)

¿MADISON ANDERSON Y CONN DAVIS AÚN SON NOVIOS TRAS “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

Durante su participación en el show “En casa con Telemundo”, Madison Anderson se enteró por primera vez de que su pareja la dejó de seguir en las redes sociales en cierto momento e incluso borró varias fotos con ella. Sin embargo, luego volvió a seguirla.

“¿Tú sabías eso?”, le preguntó Carlos Adyan a la modelo y actriz estadounidense, quien contestó con un rotundo: “No”.

Luego el presentador de televisión la siguió interrogando sobre su actual situación amorosa: “¿Estás con él en este momento? ¿Sientes que hay una relación todavía?”.

Madison Anderson se enteró por primera vez de que su pareja la dejó de seguir en las redes sociales y luego se arrepintió (Foto: Madison Anderson/ Instagram)

Recordemos que, aunque Madison Anderson ya salió de la casa, previo a las entrevistas con la prensa, ésta aún no ha usado su teléfono celular, supuestamente, por lo que desconocía lo que el presentador de televisión le consultó.

“Para ser honesta con ustedes, no he hablado con mi familia, no tengo mi teléfono, apenas salí de esa casa y estoy aquí con ustedes”, explicó la joven.

“No sé lo que está pasando, realmente quiero enfocarme en este momento que estoy viviendo de victoria. Y..., sí, pase lo que pase, que sea lo que tenga que ser”, agregó.

Por sus declaraciones, queda claro que Madison Anderson todavía no había podido hablar con su novio Conn Davis. Ambos tendrán que definir su situación y decidir si siguen juntos o toman caminos separados.