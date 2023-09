Se sinceró e hizo un viaje al pasado para recordar buenos momentos y aquellos que la hicieron ‘aterrizar’ y darse cuenta que su matrimonio “ya no iba a funcionar”. La cantante Miley Cyrus regaló un episodio imperdible a los seguidores de su serie de TikTok ‘Used To Be Young Series’ (Solía ser joven) en la que habló sobre la relación que mantuvo con Liam Hemsworth. Aquí te resumimos las partes más importantes.

El miércoles 06 de septiembre, la cantante de “Flowers” de 30 años se abrió como nunca para referirse a aquella época que compartió junto al actor australiano, de 33 años.

Fueron más de 10 años los que Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron como papreja, pero llegó un momento en que ya nada era igual. Ellos se conocieron en 2009 durante el rodaje de la película ‘The Last Song’ (‘La Última Canción’) y en 2019 se separaron en medio de rumores de infidelidad por parte de él, solo unos meses después de su matrimonio.

El momento en que supo que su relación debía terminar

La estrella del pop y recordada por su papel en Hannah Montana hizo memoria y llegó al concierto que ofreció en el festival de Glastonbury (Reino Unido) en junio del 2019. Ahí tuvo una revelación y “fue cuando se tomó la decisión”.

Miley Cyrus comentó que su boda en diciembre de 2018 se dio luego de momentos difíciles: los incendios forestales de California destruyeron su casa en Malibú. “El compromiso de Liam y yo de casarnos, por supuesto, surgió primero de un lugar de amor porque habíamos estado juntos durante 10 años, pero también de un lugar de trauma y de intentar reconstruirnos lo más rápido posible (...) El día del espectáculo [de Glastonbury] fue el día en que decidí que ya no iba a funcionar en mi vida estar en esa relación”.

Además, ese concierto lo ofreció tras sufrir un accidente de avión. La aeronave en la que viajaba casi se estrella con otra que se movía muy cerca durante su aterrizaje en Reino Unido.

La cantante de “Midnight Sky” reveló que aprendió una gran lección. “Ese fue otro momento en el que el trabajo, la interpretación, el personaje fueron lo primero (...) Supongo que por eso ahora es tan importante para mí que ese no sea el caso: que lo humano sea lo primero”.

En agosto de 2019, Liam Hemsworth le solicitó el divorcio y llegaron a un acuerdo a principios de 2020.

La cantante contó que se dio cuenta que su relación con el actor había terminado mientras encabezaba el Festival de Glastonbury 2019 en Inglaterra.

Los dulces momentos con Liam Hemsworth

No todo fue negativo. En otro clip que forma parte de su serie “Used to Be Young” habló sobre cómo se conocieron.

“Creo que uno de los elementos que hizo que la película pareciera tan especial fue ver a dos personas muy jóvenes enamorarse, lo que sucedió en tiempo real y en la vida real (...) Entonces, la química era innegable y ese fue el comienzo de una larga relación de 10 años”.

