Reese Witherspoon ha despertado el interés en los usuarios por un singular clip que compartió mediante TikTok, pues evidenció su creatividad y habilidad para crear un delicioso dulce en cuestión de minutos, pero usando un ingrediente que, seguramente, ningún ser humano se atrevería a implementarlo: la nieve. ¿Cuál fue resultado? ¿Recibió comentarios negativos ante esta acción? Estas dudas te las resolveré en esta nota de Mag.

La actriz que interpreta a ‘Madeline Martha Mackenzie’ en la serie “The Big Little Lies” quiso enseñar a sus seguidores cómo preparar una bebida con temática invernal que la nominó “Snow Salt Chococinno”. Es así que, en los primeros segundos del clip, se observa que está con una taza en cada mano para tomar una buena cantidad de nieve que estaba pegada en su automóvil.

Conforme transcurre el video, inicia el procedimiento de este dulce. Como primer paso, coloca una cantidad moderada de nieve en las tazas y, acto seguido, añade almíbar de caramelo salado con una pequeña pisca de sirope de chocolate, pero ello dependerá netamente del gusto de cada persona.

Finalmente, agrega un poco de cerveza fría con el propósito de que obtenga un sabor similar al café y listo. Para la sorpresa de todos, Reese queda fascinada con lo que estaba degustando, a pesar de las consecuencias fatales que presentaría en su organismo por alimentarse de nieve.

Sus seguidores mostraron preocupación ante la acción de Reese

Tras visualizar el clip que difundió la reconocida actriz, gran cantidad de usuarios no imaginaron que se atrevería a exponer su salud de dicha forma, pues indicaron que sería sumamente peligroso comer, aunque sea una pequeña cantidad de nieve. Se aprecia comentarios como “No, no, no, la nieve no está hecha para comer, puedes enfermarte gravemente”, “¿No está la nieve sucia?”, “Te amo, pero no, gracias”, entre otros.

¿Qué ocurriría si como nieve?

Tendría un impacto negativo en tu cuerpo por dos razones principales: la nieve recoge contaminantes del aire como gases, humos industriales o partículas de polvo, y provocaría quemaduras en la boca y garganta por tener una temperatura muy baja.

Existe una alta posibilidad de que padezcas problemas respiratorios, gastrointestinales y cardiovasculares; además de una grave infección a tu estómago.

