Millones de personas tienen presentes a cada instante a Taylor Swift, la artista declarada Persona del Año por la revista Time. A pocas horas de celebrarse Navidad, ‘swifties’ decoraron sus casas con luces y árboles alusivos a la cantante de 34 años. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y muchos usuarios imitaron los proyectos.

Jenny, que se identifica en TikTok como @saywhaaat, no quiso estar ajena a los tributos y le dedicó un video a su artista favorita. La ‘swiftie’, que es contemporánea de la ganadora de 12 premios Grammy, recordó que ella la acompañó en sus peores momentos durante su adolescencia.

“Hola Taylor, soy Jenny. He sido un fan desde siempre. Tenemos la misma edad, así que crecí contigo. Tú me salvaste la vida cuando era niña”, empezó diciendo Jenny.

Jenny es madre soltera y ha convertido a su hija en una ‘swiftie’ más, algo que ha sido muy fructífero en su relación.

“Y ahora tengo una hija de 9 años que lo es… todo. Y ella te admira en todo, y tu canción ‘Mean’ la ayuda a superar a los matones en la escuela. Ella tomó las riendas como ‘swiftie’ número uno y, a principios de este año, estábamos hablando de lo bueno que ha sido este año. Y ella me dijo: ‘Mamá, este año me he divertido más contigo que nunca’”, relató la mujer de 34 años.

Antes de desearla una feliz Navidad a Swift, la usuaria aseguró que su artista preferida hizo que la relación con su hija se fortalezca aún más. No solo estuvieron presentes en concierto de ‘The Eras Tour’, sino que vieron la película que se proyectó hace unos meses.

“Solo quería que supieras que has cambiado el corazón de mi madre y nos has acercado a mi hija y a mí”, reveló entre lágrimas.

La respuesta de Taylor Swift a madre soltera

El video, publicado por Jenny el pasado miércoles, se volvió viral en poco tiempo y muchos ‘swiftie’ etiquetaron a Taylor Swift para que pueda verlo. En la noche del jueves, la novia de Travis Kelce sorprendió a su seguidora con un mensaje en la sección de comentarios.

“Me acabas de recordar por qué este año ha sido tan especial. Estoy muy conmovida por lo que dijiste”. Me recuerda a mí y a mi mamá y los recuerdos que creamos a esa edad”, escribió la artista del momento.

Jenny y su hija reaccionaron al mensaje de Taylor Swift bailando uno de sus temas en el interior de su coche. “¿Esto es real?”, escribió aún incrédula la madre soltera.

