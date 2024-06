El pasado sábado por la noche, Justin Timberlake se encontraba en medio de su gira mundial “The Forget Tomorrow” en el Moody Center de Austin, Texas, cuando se vio obligado a detener el espectáculo para atender a un fan que necesitaba ayuda. El incidente ocurrió mientras el cantante interpretaba su éxito de 2002 “Cry Me A River”. Al final de la canción, notó que uno de los presentes en la quinta fila necesitaba asistencia, por lo que no dudó en actuar.

Inmediatamente, Timberlake hizo señas a los guardias de seguridad y, una vez que terminó la canción, pidió que se encendieran las luces del recinto.

“Lo siento a todos, un segundo, un segundo. Necesitamos ayuda aquí, unas cinco filas atrás”, dijo el también actor desde el escenario, según se puede ver en un video publicado en TikTok por la usuaria @lionlatch.

Tras unos momentos de espera, Timberlake preguntó: “¿Estás bien?”, y al recibir una respuesta positiva, levantó el pulgar y dijo: “Oh, no hay problema”.

“Está bien, estamos bien”, agregó el cantante, mientras comenzaba a aplaudir y el público lo seguía.

Un fanático que asistió al concierto mencionó en TikTok que la persona que necesitaba ayuda era “la mujer en frente a mí”.

“Ella esta bien. Afortunadamente, las personas que estaban a nuestro lado eran doctores y la atendieron mientras nosotros llamábamos la atención de Justin”, señaló el usuario.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa por la que la mujer requirió atención médica.

Justin Timberlake recorre Estados Unidos con su gira “The Forget Tomorrow”

Según el medio Daily Mail, el concierto del sábado en el Moody Center fue el segundo de dos presentaciones en la sede de la Universidad de Texas en Austin.

La gira “The Forget Tomorrow” comenzó el 29 de abril en el Rogers Centre de Vancouver y continuará en los próximos días en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

Timberlake recorrerá Estados Unidos hasta principios de junio, finalizando la primera etapa de la gira estadounidense el 29 de julio en el Rupp Arena de Lexington, Kentucky. Luego de un descanso de algunas semanas, regresará a los escenarios a finales de julio para dar inicio a la etapa europea en Cracovia, Polonia, el 29 de julio.

La gira también visitará Alemania, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Francia antes de otra pausa en septiembre. La segunda etapa norteamericana comenzará el 4 de octubre en Montreal y también lo llevará a Brooklyn, Washington DC, Chicago, Atlanta y más ciudades.

El tour finalizará el 20 de diciembre en Kansas City, justo antes de la época navideña.

La gira “The Forget Tomorrow” se realiza para presentar el sexto álbum del cantante “Everything I Thought It Was”, lanzado en marzo pasado. Esta producción marca su primer trabajo en solitario en seis años, después de “Man of the Woods” de 2018.

Lo que debes saber sobre “Everything I Thought It Was”

Everything I Thought It Was, el sexto álbum de estudio del cantante estadounidense Justin Timberlake, fue lanzado el 15 de marzo de 2024 a través del sello discográfico RCA Records.

Detalles del álbum:

Fecha de lanzamiento: 15 de marzo de 2024

Sello discográfico: RCA Records

Géneros: Pop, R&B

Productores: Justin Timberlake, Cirkut, Louis Bell

Sencillos: “Selfish”, “Palencia”

El álbum recibió críticas generalmente positivas de los críticos musicales. Elogiaron la mezcla de pop y R&B, la madurez de las letras y la voz de Timberlake.

El álbum debutó en el número cuatro del Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el sexto álbum consecutivo de Timberlake en el top cinco del país. El sencillo principal, “Selfish”, alcanzó el número 19 en el Billboard Hot 100.

