Florida aprobó una de las leyes migratorias más estrictas en Estados Unidos y que viene generando preocupación dentro de la comunidad extranjera, sobre todo la Latina, que es la más grande del estado. El gobernador republicano Ron DeSantis estampó su firma en el proyecto de ley SB1718, que el mismo impulsó. A continuación, conoce más sobre la norma.

El miércoles 10 de mayo, la autoridad firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema “La crisis fronteriza de (Joe) Biden”. Y es que el gobernador acusa al presidente demócrata de no atender la inmigración ilegal, pese a las medidas que se vienen toman en la frontera con México, como el fin del Título 42, y otras disposiciones.

La medida de DeSantis, figura ascendente de la derecha estadounidense y posible aspirante a la Presidencia, pone bajo la lupa a las personas indocumentadas en el Estado del Sol, que se estiman son 772,000, de acuerdo a cifras del Migration Policy Institute. Conoce de qué se tratan las medidas más controversiales y cómo podrían afectar la economía del Estado.

¿QUÉ DIJO EL GOBERNADOR DE FLORIDA AL FIRMAR LA DURA LEY CONTRA LA MIGRACIÓN IRREGULAR?

El gobernador republicano Ron DeSantis, de 44 años, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente, firmó el miércoles 11 de mayo la ley migratoria, que impulsó como una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la “enorme negligencia” de la administración del presidente demócrata Joe Biden.

Antes de firmar el texto, puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por “extranjeros ilegales” y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo -un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína- desde México. Esta situación “ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando”, declaró.

Ambas cámaras legislativas estatales, que son de mayoría republicana, dieron luz verde a la ley impulsada por el gobernador de su partido. Sin embargo, para los demócratas esta ley criminaliza a los inmigrantes.

Imagen de archivo de manifestantes protestando ante el Centro de Detención de Homestead, en el condado de Miami-Dade, Florida, exigiendo el fin de la deportación de inmigrantes y la detención de niños inmigrantes. (Foto: AFP).

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE LA CONTROVERTIDA LEY CONTRA LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN FLORIDA?

A continuación, conoce algunos de los puntos de la polémica Ley SB1718:

La ley otorgará US$12 millones al controvertido programa de vuelos de migrantes de Ron DeSantis. En septiembre del 2022, con apoyo de aviones enviados desde Florida, trasladó a migrantes venezolanos desde Texas hasta bastiones demócratas del noreste de Estados Unidos.

Exige a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.

Aumenta la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados.

Contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a quienes entraron de forma ilegal a Estados Unidos. En ese sentido, castigará hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.

Prohíbe que los gobiernos locales proporcionen dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Permitirá a las autoridades acusar a alguien de trata de personas si, a sabiendas, transporta a un migrante indocumentado a través de las fronteras estatales.

Prohibiría que un inmigrante indocumentado maneje un automóvil, incluso si tiene una licencia de conducir de otro estado.

Otra medida incluye que los hospitales que aceptan Medicaid incluyan una pregunta sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que será obligatorio compartir el estatus migratorio. Puede negarse a responder.

¿SE PODRÁ ALQUILAR VIVIENDA O ALBERGAR A PERSONAS INDOCUMENTADAS EN FLORIDA?

Es importante mencionar que no será delito vivir o dar alquilar un espacio a familiares, amigos o vecinos con un estatus migratorio no regulado. Tampoco será un delito transportar dentro del estado de Florida a una persona con un estatus no regulado.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁ LA LEY SB1718?

La ley, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, de 44 años, entrará en vigor el próximo 1 de julio.

¿CUÁLES SON LAS CRÍTICAS A LA NUEVA LEY MIGRATORIA?

La nueva ley, que aún no se aplica, viene generando temor entre los migrantes de Florida, por lo cual algunos están optando por viajar a estados santuarios, ya que las empresas no quieren arriesgarse a contratar personas sin sus documentos en regla. Otros no saben qué hacer, ya que tienen una vida hecha en ese estado. Ante esta situación, las reacciones a la medida del gobernador republicano Ron DeSantis no se han hecho esperar:

“Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad”, declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, en un comunicado enviado este miércoles. Las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes, menciona la agencia AFP.

Respecto a la norma sobre hospitales, “hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar”, denunció en un comunicado Aurelie Colon Larrauri, defensora de política en Florida en la oenegé Latina Institute for Reproductive Justice.

Para la representante demócrata Susan Valdes, “el proyecto de ley antinimigrante está motivado por cuestiones políticas, pero afectará e incluso causará la muerte de inmigrantes indocumentados”.