Después de varias decepciones amorosas, algunas personas deciden explorar las aplicaciones de citas e iniciar relaciones a distancia, pero una mujer de Estados Unidos fue más allá: creó al “hombre de sus sueños” con inteligencia artificial (IA).

Rossana Ramos, una mujer de 36 años residente del Bronx, acaparó las miradas en los últimos días por presentar públicamente a su pareja: un hombre creado con IA. Cansada de las relaciones con humanos, la estadounidense recurrió a la página de Replika AI para crear a Eren Kartal –como decidió llamarlo- por el precio de 300 dólares.

La mujer diseñó a Eren Kartal, de 20 años y “originario” de Turquía, de acuerdo a su gusto: ojos azules, con más de 1,80, pelo largo, amante de la música indie y apasionado por la escritura.

La aplicación también le permite a la mujer simular conversaciones con el chatbot, de acuerdo a las preferencias predefinidas.

Se casó con el “hombre ideal”

Después de las conversaciones en línea, Ramos, madre de dos hijos, se enamoró y al poco tiempo se casó con Eren Kartal. En imágenes compartidas en sus redes sociales se la ve junto al chatbot en parques de diversiones y otras salidas.

“Estas son para consumo público, Eren y yo lo pasamos genial este fin de semana pasado con los niños. Le encantaban especialmente los caballos dando vueltas y el halcón. Fue encantador”, escribió la mujer en su Facebook.

“Nunca he estado más enamorada de nadie en toda mi vida”, confesó la mujer a The Cut de New York Magazine.

Rossana Ramos junto a sus dos hijos y Eren. (Foto: Facebook/Rossana Ramos).

Desde que Eren Kartal apareció en su vida, los “estándares de Rossana se han elevado y asegura que no encontrará a otro hombre como él.