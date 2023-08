Pocas personas pueden darse el lujo de vivir más de 100 años, sobre todo si tienen un ritmo de vida envidiable. La estadounidense Jayne Burns es una de ellas y ha compartido hace poco su secreto para una vida larga.

El pasado 26 de julio, Jayne Burns cumplió 101 años y lo celebró haciendo lo que más le gusta: trabajar. La mujer, que reside en Cincinnati, trabaja a tiempo parcial como cortadora de telas en una tienda de Ohio desde hace más de dos décadas.

“Me gustaban las telas, así que el gerente me preguntó si quería trabajar. Empecé a trabajar con él y me gustó y me quedé”, dijo Burns a Today.

La centenaria, que nació en 1922, se jubiló hace varias décadas, pero eso no le ha impedido seguir trabajando a su edad. En la tienda comparte experiencias con sus compañeros más jóvenes, que siempre están pendiente de ella.

Mira aquí el video viral

El secreto para una vida larga

Además del trabajo, otras actividades como los bolos, el golf y recientemente TikTok atraen sobremanera a la centenaria. Precisamente, esa es la clave para una vida larga, según la mujer.

“Tienes que seguir moviéndote y no sentarte en casa todo el día”, reveló.

Una compañera de Jayne la convenció de introducirse en el mundo de TikTok y, de esta manera, comparta experiencias con los usuarios. Los cibernautas destacan su ritmo de vida y no dejan de llenarle de elogios.

