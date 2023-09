Un verdadero milagro. Muchos bebés prematuros no logran sobrevivir, debido a que todavía se encuentran en desarrollo; no obstante, el caso fue distinto para los gemelos Kimyah y DJ, quienes nacieron a las 22 semanas con 1 día sin tener mayores complicaciones, un hecho que ha sorprendido no solo a los padres, sino al mismo cuerpo médico de la clínica Cleveland.

Kim Thomas, madre de los pequeños, explicó para Good Morning America que a las 21 semanas de su embarazo se percató que tenía precisamente cuatro centímetros de dilatación, hecho que confirmaba un pronto trabajo de parto.

Al enterarse de la noticia, Kim confesó sentirse “asustada” por el adelanto. Ante lo sucedido, los médicos de la clínica Cleveland explicaron que hicieron todo lo que estaba en sus manos para detener el parto, ya que era muy pronto.

“Las probabilidades de supervivencia son muy bajas”, expresó el Dr. Firas Saker, director médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) Infantil de la Clínica Cleveland en el Hospital Hillcrest (Mayfield Heights, Ohio), acerca de los bebés que nacen antes de lo estipulado. .

Pese a las precauciones, los gemelos nacieron sin problemas el 12 de octubre de 2022 pesando alrededor de medio kilo cada uno, por lo que fueron llevados de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales.

“Dijeron que incluso si sobreviven, no es probable que pasen los primeros tres días”, contó el padre de los bebés, Damante Jackson sobre el comentario que le hicieron los médicos encargados.

Los trabajadores de la clínica Cleveland explicaron que nunca habían tratado con bebés tan pequeños como lo eran Kimyah y DJ en ese momento. “Caben en la palma de mi mano”, dijo sorprendida una enfermera llamada Rebecca.

Actualmente los gemelos gozan de buena salud, según indicaron los padres, quienes piensan celebrar el primer año de sus bebés el siguiente mes.

