Hay personas que han sobrevivido a la muerte por poco y Shane Reimche, un hombre originario de Oregon, Estados Unidos, puede dar fe de ello. Solo segundos después de que ingresara a una licorería cercana a su vivienda una hoja de sierra fuera de control rodó hacia él y quedó empotrada al lado de la puerta. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y el norteamericano quedó conmocionado por varias horas.

Shane Reimche, quien reside en Eugene, Oregon, se dirigió a una tienda ubicada cerca de su vivienda el último jueves. Lo que jamás imaginó el estadounidense es que, a los pocos segundos de cerrar la puerta, una hoja de sierra roda hacia él y quedara incrustara en la pared, justo al lado de la puerta.

La dramática escena fue captada por las cámaras de seguridad de la tienda y la hoja de sierra para hormigón se soltó un sitio de construcción cercano. Según precisó un contratista a KEZI 9, la empresa de servicios públicos Northwest Natural Gas estaba reparando una válvula de gas con fugas.

“No era mi momento”

Justo después de que Reimche ingresara a la tienda, escuchó un fuerte golpe y “una espada de 4 pies de largo lanzándose” hacia él, por lo que optó por esconderse detrás del mostrador en ese momento.

Los gritos de los presentes y el pánico cundieron en ese momento, según los trabajadores del local. El video fue publicado en las redes sociales y se viralizó rápidamente.

“Lo vieron en Facebook, así que todos vinieron a mi casa, me abrazaron y lloraron mucho. Obviamente no era mi momento, pero probablemente (el) contacto más cercano que he experimentado”, dijo Shane Reimche.

Después de ese incidente, el hombre quedó conmocionado y le costó trabajo conciliar el sueño, a tal punto que no fue a trabajar el día siguiente. “No creo que hubiera sobrevivido al contacto con esa cosa”, admitió a KEZI 9. “Necesito una cerveza”.

