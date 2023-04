Una madre de familia alquiló una casa para pasar las vacaciones con su familia. Cuando llegaron todo parecía prometedor, el lugar era perfecto para distraerse de la vorágine de la vida en la ciudad, pero pronto su experiencia se hizo perturbadora al descubrir un recuadro con un retrato que, literal, era casi igual a su hijo, por lo que de inmediato su testimonio se hizo viral revelando el escalofriante secreto detrás.

Una familia de Suecia regresaba a casa tras un viaje de esquí, el retorno era largo, por lo que hicieron un alquiler para descansar, pero cuando llegaron vieron que en una de las paredes colgaba una pintura con un rostro que a la mamá le resultó extraña como bizarramente familiar.

Jennie Stevenson sacó el celular, tomó la foto obligada y la publicó en su cuenta de Twitter (@JennieStevenson): “acabo de llegar a nuestro B&B rural aislado y encontré una pintura de nuestro hijo menor representado como una niña pequeña. No hay absolutamente ningún precedente aterrador para esto, por lo que probablemente esté bien”, escribió.

Mira aquí la foto viral

Jennie, la madre de Banney, tomó una foto a su hijo para probar el sorprendente parecido. (Foto: @JennieStevenson/Twitter)

Una noche inquieta

El suceso inquietó a los padres del menor, pero sucedieron algunas cosas que hicieron de su instancia algo “especial”: “todos sobrevivimos a la noche y ahora estamos a salvo 300 kilómetros al sur. Me desperté en el momento en que escuché un sonido de papel inusual, como si alguien estuviera pasando la página de un libro. Cerré la puerta, obviamente, tuve la tentación de encerrar a los niños en su propia habitación, pero no lo hice”.

Cuando la foto se hizo viral, The Mirror consiguió algunas declaraciones, allí nos enteramos de que hace dos años Jennie y su familia se mudaron del Reino Unido a Suecia, que cuando llegaron al lugar era de noche, notando la pintura poco antes de sentarse a cenar: “mi hija dijo: ‘mamá, hay una foto de Banney en la pared’”.

La fama de Banney

Sin embargo, cuando la imagen de la pintura aterrizó en Twitrer se supo que esta obra pertenece al pintor sueco Carl Larsson a la cual bautizó como ‘Flowers In The Meadow’: “Banney planeaba convertirse en un médico tan bueno que pudiera librar al mundo de todas las enfermedades y/o ingeniero, pero dice que ahora que ya es famoso, no hay necesidad de molestarse”, escribió la mamá en la red social.

