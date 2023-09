En el mundo de la lotería, hay historias de éxito que nos dejan boquiabiertos y nos hacen creer en la magia de la fortuna. Una de esas historias es la de Victoria Sadler, una mujer de 59 años de Maryland, quien recientemente se convirtió en la protagonista de un cuento de hadas moderno. Victoria no solo recogió un premio de US$ 25,000 en la lotería, sino que cruzó la calle y ¡ganó US$ 50,000 más! La historia es un verdadero ejemplo de que a veces la suerte puede sonreírnos de la manera más inesperada.

Todo comenzó un día cualquiera cuando Victoria decidió probar su suerte y comprar un boleto de la lotería Pick 5 por tan solo US$1, que según dijo es su juego favorito. No esperaba mucho, como la mayoría de nosotros cuando compramos un boleto de lotería, pero la vida a veces tiene sorpresas que superan todas las expectativas.

El día del sorteo llegó y Victoria estaba ansiosa por conocer los resultados. Para su sorpresa y alegría, su boleto resultó ser uno de los ganadores, otorgándole un premio de US$ 25,000. No podía creer su suerte y estaba emocionada con sus ganancias, que sin duda le cambiaría la vida en muchos aspectos.

Sin embargo, la historia de Victoria no terminaría ahí. La mujer de 59 años había recogido su premio de en la sede de la Lotería de Maryland cuando decidió probar suerte de nuevo en una gasolinera cercana. Lo que no esperaba era que la fortuna la sorprendería nuevamente en ese mismo momento.

Afortunada por partida doble

Victoria volvió a comprar un billete Pick 5 y descubrió que había vuelto a ganar. “Estaba tan contenta que no me lo podía creer”, dijo Sadler en un comunicado de prensa de la Lotería de Maryland.

Decidió jugar los números del cumpleaños de su nieto porque los mismos dígitos la habían llevado a ganar la lotería anteriormente. “Cuando me di cuenta que había ganado me quedé con la boca abierta”, dijo a los funcionarios de la lotería.

Como ganar no era algo nuevo para ella, no tardó en pedir cita para reclamar su nuevo premio, según el comunicado de prensa. Victoria ha decidido utilizar sus ganancias en un viaje familiar a Disney World. Victoria dijo que el resto del dinero se destinará a sus ahorros y a inversiones.

Victoria no será el único en beneficiarse de los números de la suerte. La Lotería de Maryland premiará a la gasolinera Royal Farms con una bonificación de 500 dólares por vender el boleto ganador.

VIDEO RECOMENDADO

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.