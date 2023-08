Desde que se incorporó al Inter Miami, Lionel Messi es la máxima figura del equipo y lo viene ratificando con goles. El último miércoles anotó un doblete en clásico ante Orlando City para beneplácito de sus miles de seguidores. Los más contentos fueron un padre y sus dos hijos, quienes gastaron el dinero del alquiler en las entradas para ver al argentino.

El último miércoles, Inter Miami y Orlando City disputaron un atractivo clásico en el DRV PNK Stadium de Florida, por dieciseisavos de final de la Leagues Cup. El triunfo le sonrió nuevamente al conjunto local y su máxima figura, Lionel Messi, anotó dos goles.

Entre los miles de espectadores que gozaron con el triunfo del Inter Miami se encontraban un padre y sus dos hijos, que fueron captadas por los reporteros gráficos. Este tridente se trasladó hasta Miami para ver en acción al argentino. Por las frases escritas en los carteles que sostenían, el padre utilizó el dinero destinado al alquiler de su casa en la compra de pasajes y entradas.

“Amor, utilizamos el dinero de la renta para estar aquí. #TodoxMessi”, se leía en el cartel que sostenía el adulto.

“Discúlpanos, mamá”, fue otra de las frases que se leyó en las pancartas de los menores.

Padre provoca debate en redes

De acuerdo con cuentas verificadas de Twitter, los protagonistas de este episodio son ecuatorianos. Si bien algunos usuarios tomaron de buen humor la aventura del padre de los pequeños, otros no dudaron en criticarlo y hasta calificarlo de “irresponsable”.

“Si no hay (dinero), no hay por qué meterme en problemas financieros”, “Ese man vuelve a casa y le cambian la chapa de la puerta”, “(el padre) es irresponsable. Hay prioridades. Messi va a jugar más partidos. El dinero de la renta es para eso. Se debería planificar para producir y poder ir a ver otro partido en otra circunstancia. No es un buen mensaje para sus hijos pequeños”, fueron algunos de los comentarios.

Mira aquí el foto viral

Es un padre con sus hijos felices,un guayaco en Miami, más conocido como Chifle, el ecuatoriano está viralizado en todas las redes por esta imagen. Usted haría lo mismo? Qué dicen las señoras ? #TodoXMessi pic.twitter.com/zB32fJLRFx — PANCHO MOLESTINA (@fmolestinae) August 3, 2023

¿Cuánto cuesta ver a Messi en Miami desde Sudamérica?

Si te encuentras en Sudamérica y quieres trasladarte a Miami para ver uno de los partidos de local de Lionel Messi, debes tener en cuenta el precio de los boletos de avión, el traslado en auto o en tren, el costo de los hospedajes y las entradas para el DRV PNK.

Solo el precio promedio de una entrada para un partido de local de Miami puede costar US$850, de acuerdo con TicketiQ.