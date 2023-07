Bubba Nulisch entró en coma inducido en un hospital de Dallas, Estados Unidos, a finales de abril, después de que los médicos decidieran que era la única forma de salvarle la vida de una infección bacteriana mortal. Despertó del coma tres semanas después e ingresó en un centro de rehabilitación cerca de su casa en Grand Prairie, Texas. Fue entonces cuando recibió una angustiosa llamada de un amigo que cuidaba de su perro.

“Me dijo que Bullet había desaparecido y que no lo encontraba por ninguna parte”, contó Bubba a The Washington Post, de 58 años. “Estaba destrozado y no podía parar de llorar. Me preguntaba si volvería a ver a mi mejor amigo”.

Desesperado por encontrar a su perro, Bubba pasó más de una semana a finales de mayo y principios de junio consultando en su teléfono desde la cama del centro de rehabilitación las páginas de animales perdidos y encontrados. También publicó información sobre el can en una página de Facebook de mascotas perdidas de Dallas.

HISTORIA VIRAL | Una de las publicaciones de Bubba Nulisch en las redes sociales sobre su perro desaparecido, Bullet. (Foto: Bubba Nulisch)

Entonces, el 5 de junio, vio al pequeño cachorro de raza mestiza en la página de Facebook de Dallas Animal Services and Adoption Center.

“Supe que era mi cachorro con sólo mirarlo”, dijo Bubba . “Llevaba el collar rojo que le compré y estaba sentado en el regazo de alguien. Pensé que parecía asustado”, agregó.

Bubba se puso en contacto con el centro de adopción y averiguó que un agente de policía había encontrado al perro en la calle y lo había llevado al refugio a principios de junio. También se enteró de que Bullet estaba siendo acogido por una mujer que lo adoptaría el 9 de junio.

“Era mi cachorro. Quería que volviera conmigo, a donde pertenecía”, indicó Bubba. Había acogido a Bullet cuando era un cachorro hace cuatro años, y dijo que el perro “me ayudó durante un tiempo en el que me sentía un poco deprimido.”

LA HISTORIA DE BUBBA Y BULLET

Bubba, un exconductor de camiones de largo recorrido, dijo que se retiró en 2015 después de 30 años en la carretera debido a razones de salud. “Había estado en todos los estados del país: nunca quise hacer otra cosa que no fuera conducir un camión”, dijo. “Era mi vida, y de repente desapareció”.

En 2019, cuando la perra de una vecina tuvo cachorros, le regaló uno a Bubba. “Ese cachorro me animó enseguida”, dijo. “Le habían puesto el nombre de Max, pero a mí no me encajaba. Entonces estaba viendo ‘The Roy Rogers Show’ en la tele y vi que [Roy] tenía un pastor alemán llamado Bullet. Supe que era ese. A mi cachorro le pondría Bullet”, añadió.

Bubba dijo que se separó de su perro por primera vez en abril, cuando acabó en el hospital con celulitis, una infección bacteriana de la piel que puede ser mortal. “Me resbalé de la cama y no podía levantarme, así que un amigo que se quedaba conmigo llamó al 911″, dijo. “No recuerdo mucho después de eso. Lo siguiente que supe es que me estaban poniendo en coma”.

Una vez en el centro de rehabilitación, dijo que tenía un objetivo: mejorar para poder volver a estar con Bullet. “Cuando supe que había desaparecido, nunca me había sentido tan triste”, dijo. “Luego, cuando lo encontraron, me disgustó mucho saber que otra persona iba a adoptarlo”.

Bubba envió un correo electrónico a los servicios de animales para alertarles de que él era el dueño de Bullet, y recibió una respuesta en la que le decían que tenía que aportar los historiales médicos o de vacunación como prueba, dijo. “No tenía registros médicos ni nada por el estilo. Todo lo que tenía eran fotos de él en mi teléfono”, contó.

Según él, el correo electrónico especificaba que unas fotos suyas con el perro en brazos no eran prueba suficiente para reclamar a su mascota. Bubba publicó un post en las redes sociales pidiendo ayuda para convencer a los Servicios para Animales de Dallas de que el cachorro callejero que habían puesto en adopción era su perro.

AYUDA DE UNA DESCONOCIDA

Afortunadamente para Bubba, una mujer a la que no conocía, Kim Joppie, vio su mensaje pidiendo ayuda. Joppie, que dirige el Texas Airedale Surrender Rescue en Dallas, dice que inmediatamente se sintió obligada a ayudarle a recuperar a Bullet.

“Aquí tenemos a un hombre en rehabilitación, intentando mejorar y deseando desesperadamente volver a ver a su perro”, explica. “Pensé: ‘Rayos, tengo que hacer que esto ocurra’”. Kim, de 43 años, dijo que se puso en contacto con Bubba y le pidió que le enviara las fotos que tuviera de él con Bullet.

Kim dijo que se enteró de que Bubba tenía que rellenar un formulario para reclamar a Bullet, así que se pasó por la oficina de Servicios para Animales de Dallas para conseguir la documentación y averiguar quién estaba acogiendo al can. Luego se reunió por FaceTime con la voluntaria de acogida que estaba en proceso de adoptar al perro. Kim mostró a la voluntaria las fotos del perro que Bubba le había enviado.

Cuando la voluntaria vio las fotos y se fijó en las marcas de Bullet, se dio cuenta de que era el perro de Bubba, dijo Kim. “Se comportó con clase y carácter y estuvo de acuerdo en que Bubba recuperara a su perro”, dijo.

El personal de Servicios para Animales de Dallas también estaba convencido de que Bullet pertenecía a Bubba. Amanda Atwell, coordinadora de información pública de los Servicios para Animales de Dallas, dijo que siempre piden documentación porque quieren estar seguros de que una mascota no es recogida por nadie que no sea su legítimo propietario.

Kim dijo que se ofreció a llevarse al perro a casa con ella durante una semana hasta que Bubba saliera del centro de rehabilitación. “Bullet es un perro muy dulce, muy obediente y educado”, dijo.

La mujer se aseguró de que Bullet estuviera esterilizado, con microchip y las vacunas al día, y lo llevó a visitar a Bubba a rehabilitación el 14 de junio, cuatro días antes de que lo enviaran a casa. “Estaban a punto de cerrar por hoy, pero nos dejaron entrar y vimos que Bubba estaba al final del pasillo en su silla de ruedas”, cuenta. “En cuanto Bubba llamó a Bullet, el perro corrió hacia él”.

HISTORIA VIRAL | Kim Joppie, Bubba Nulisch y Bullet durante su reencuentro el 14 de junio. (Foto: Kim Joppie)

“Ese día mi corazón estaba increíblemente lleno”, añadió Kim. “Por supuesto, lloré”. Bubba también lloró cuando su cachorro saltó a su regazo y empezó a lamerle la cara. “Esta vez fueron lágrimas de alegría: he recuperado a mi bebé peludo”, dijo.

Ahora que Bubba ha vuelto a casa y está viendo series con Bullet, dice que está infinitamente agradecido por la amabilidad de Kim. “Kim es un ángel por hacer lo que hizo por mí”, afirma. “Me sentía bastante desesperado y no sé qué habría hecho sin ella. Esa mujer será mi amiga y la amiga de Bullet el resto de nuestras vidas”.