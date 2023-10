En febrero, la vida de la familia Patchin dio un giro inesperado. Jennifer Patchin, madre de un niño de 9 años llamado Drew, recibió la noticia de que el cáncer cerebral de su hijo había regresado. Sin embargo, esta vez, el tumor era inoperable. El oncólogo informó a la familia que probablemente les quedaban unos nueve meses con él. Pero en lugar de rendirse, los Patchin decidieron hacer todo lo posible para hacer que estos meses fueran inolvidables para Drew.

Drew, ahora con 10 años, tenía un deseo especial: quería sentirse famoso. A lo largo de su lucha contra el cáncer cerebral, Drew había sido objeto de noticias locales varias veces, y esa emoción de ser reconocido como una celebridad en su ciudad natal de St. Louis le había dejado una huella profunda. Quería expandir esa sensación de ser especial, de ser visto y reconocido, en un escenario más grande.

La noticia de su deseo se difundió rápidamente y llegó a los oídos de los fanáticos de Disney, quienes no dudaron en acudir al rescate. El mundo mágico de Disney, con su capacidad única para hacer que los sueños se hagan realidad, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que el deseo de Drew se cumpliera.

Cumpliendo el sueño de Drew

A fines del mes pasado, la familia quería ver si él podía sentirse famoso durante su viaje al Reino Mágico de Walt Disney World. Horas antes de la fiesta de Halloween no tan aterradora de Mickey, donde Drew quería ver a su personaje favorito de todos los tiempos, Dopey, uno de los enanos de Blancanieves, la hermana de Patchin publicó en línea para ver si podía lograr que un puñado de asistentes fingieran que se reconocían.

Pero con la ayuda de un creador de TikTok, la solicitud se volvió viral. Dondequiera que fue Drew durante la fiesta del 29 de septiembre, los visitantes y empleados de Disney gritaban su nombre, pedían autógrafos y posaban para fotografías. “Todo eso era tanta magia que no podía comprarla para mis hijos”, dijo Patchin, de 43 años.

Drew padece cáncer cerebral desde 2019, cuando le diagnosticaron su primer ependimoma, un tipo de tumor, a los 6 años. Aunque se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y se sometió a unas 30 rondas de radiación ese año, todo “no fue gran cosa” para él, dijo Patchin. Era tan joven en ese momento que rápidamente olvidó las semanas que había estado en el hospital y los tratamientos que había recibido, dijo.

Drew, a quien siempre le habían encantado los personajes y las mascotas, vio “Bob Esponja” y “Patrulla Canina” durante la radioterapia. Después del tratamiento, vivió su vida con la mayor normalidad posible, viajando con su familia a los parques temáticos de Disney y eventos deportivos para ver a sus personajes y mascotas favoritos.

Y aparte de la única vez que notó que el miembro del elenco de Plutón, el perro de Mickey Mouse, tenía una lengua de plástico, Drew todavía “creía en la magia” de los personajes, dijo Patchin. “Hasta que se demuestre lo contrario, él lo cree”, dijo. “Y eso me encanta de él”.

La familia Patchin se consideró afortunada durante años. Cuando el cáncer de Drew regresó en 2021, le extirparon el tumor nuevamente. Había sobrevivido dos veces al cáncer cerebral y la familia tenía la esperanza de que no tuviera que volver a enfrentarlo. “Sabíamos que si volvía, nuestras opciones serían muy limitadas”, dijo Patchin.

Ayuda de TikTok para Drew

Su petición llegó a Kristen Sotakoun, una creadora de contenido y autodenominada “adulta de Disney” de 33 años, que estaba en Orlando con su esposo ese mismo fin de semana.

Sotakoun, quien trabajó como miembro del elenco de Disney hace más de 10 años, planeaba asistir a la fiesta de Halloween y había estado revisando el grupo de Facebook esa tarde cuando vio la publicación de Schultz. “Pensé que no se necesita ningún esfuerzo para alegrarles el día a estos niños”, dijo Sotakoun.

Sabía que si veía a Drew y Tyler, los saludaría. Pero quería ir un paso más allá al compartir la solicitud de Schultz con sus más de 1 millón de seguidores en TikTok. “Siento que no me estaría haciendo ningún favor si no usara mi plataforma para este tipo de cosas, para algo bueno”, dijo Sotakoun.

Le envió un mensaje a Schultz pidiéndole permiso para hacer el video e incluir fotos de la familia Patchin para que la gente pudiera reconocerlos. Sotakoun sabía que solo faltaban unas tres horas para la fiesta, pero esperaba que su video llegara al menos a cinco o diez personas que estuvieran dispuestas a ayudar.

Pero las vistas del video se dispararon. Los usuarios comenzaron a colmar el video con comentarios para expresar su apoyo y ampliar su alcance en línea.

Faltando aproximadamente una hora para la fiesta, Sotakoun comenzó a recibir mensajes de miembros del elenco que trabajaban en el evento diciendo que habían compartido la solicitud en chats grupales con otros colegas de Disney.

Sotakoun dijo que darse cuenta de que el deseo de Drew y Tyler se haría realidad fue una señal de que “la magia es tan real”. “Fue increíble ver a tanta gente unirse por estos dos niños de una manera tan sencilla”, dijo.

Desde el momento en que Drew y Tyler, vestidos como Winnie-the-Pooh y Tigger, ingresaron a Magic Kingdom, docenas de asistentes a la fiesta gritaron sus nombres y exclamaron en voz alta lo emocionados que estaban de ver al dúo, dijo Patchin. Los miembros del elenco de Disney estacionados por todo el parque hicieron lo mismo, tomándose selfies y pidiendo autógrafos.

Durante el desfile al final de la noche, el personaje favorito de Drew, Dopey, saltó y lo abrazó a través de la barrera de cuerda antes de lanzarle un beso, según muestra el video de Patchin. Envió vídeos y fotos de la fiesta a Sotakoun para poder compartir actualizaciones con los usuarios de TikTok que habían preguntado sobre el día de Drew.

Desde la fiesta, los TikToks de Sotakoun han sido vistos más de 8 millones de veces, una cifra que Patchin y su familia todavía están tratando de comprender. Querían que Drew y Tyler se sintieran famosos, pero nunca esperaron que millones de personas en todo el mundo se preocuparan por los hermanos y su historia.

