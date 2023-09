El amor de los padres hacia sus hijos no tiene límites. En Estados Unidos, un hombre natural de Missouri interrumpió su viaje rumbo al trabajo para regresar a su casa y dale un tierno abrazo a su pequeña. Las imágenes se volvieron virales en poco tiempo y conmovieron a miles de usuarios.

El pasado 28 de junio, Adam, un hombre originario de Missouri, salió de su casa y subió a su moto para dirigirse a su trabajo. No se despidió de su hija Gray, pues se encontraba durmiendo en su habitación. Se lamentó, pues se iba a quedar con su expareja y no iba a verla hasta después de dos días.

Sin embargo, la pequeña Gray, de 8 años, escuchó acelerar la motocicleta y corrió hacia la calle para tratar de alcanzar a su padre. No logró su propósito: el hombre se había marchado del lugar unos segundos antes.

Cámara alertó a hombre

La niña regresó a su casa decepcionada y sin reparar que la cámara instalada en el timbre de su puerta había logrado captar su rostro. Adam, que solo había recorrido dos cuadras, fue alertado por un dispositivo interconectado y no dudó en regresar al inmueble. De esta manera, dio un giro y fue a darle un abrazo a su hija.

El conmovedor momento fue captado por la pequeña cámara Nest y posteriormente la empresa compartió el video en sus redes sociales.

Mira aquí el video viral

“Fue la cámara de mi puerta de entrada la que me notificó que vio a mi hija en la puerta de entrada, ya que tiene reconocimiento facial. Supe de inmediato que ella debía querer despedirse, así que me di la vuelta y regresé a casa”, relató el hombre.

“Ella miró por la ventana de su habitación y me vio, y le indiqué que saliera. Me quité el casco y comencé a caminar hacia la puerta, y ella salió y me dio el abrazo más grande” agregó.

