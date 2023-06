Un verdadero milagro fue el que se vivió en una carretera en Estados Unidos. La conductora de un coche no se percató que una grúa estaba estacionada atendiendo un llamado y salió volando después de lanzarse desde la rampa a gran velocidad. Las impactantes imágenes fueron captadas por un agente de la Lowndes County Sheriff’s Office, en Georgia, gracias a la ‘body cam’ que llevaba. La grabación se compartió en redes sociales y terminó siendo un video viral altamente comentado.

Y es que los usuarios no solo destacaron que los conductores no siempre reducen la velocidad o cambian de carril cuando detectan un vehículo accidentado y detenido en medio de la carretera, sino la rápida acción del hombre de la policía del condado de Lowndes que presenció el momento en el que el auto no se apartó y acabó volando por los aires sobre la grúa de emergencia que estaba con las luces de emergencia encendidas, pues se encontraban en el sitio debido a otro incidente.

La portavoz de la patrulla estatal de Georgia, Courtney Floyd, indicó en su reporte que una joven de 21 años, oriunda de Florida, iba al volante. Ella fue trasladada al Centro Médico del sur de Georgia.

El coche se lanzó desde la rampa a gran velocidad

El increíble accidente ocurrió el 24 de mayo mientras los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Lowndes estaban atendiendo un accidente a lo largo de la Carretera 84 en la parte sur del estado. El video viral inicia con el policía de pie a un lado de la vía junto a un vehículo que parecía haberse volcado.

Mientras este caminaba, se aprecia al lado izquierdo de la toma cómo un vehículo Nissan Altima acelera a toda velocidad hacia una grúa estacionada y sale volando por 37 metros (120 pies). Luego, ese automóvil ‘viaja’ por el aire antes de detenerse en posición vertical.