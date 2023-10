La mayoría de los padres sueña con tener hijos de sexos diferentes, pero a veces el destino es caprichoso. Kendra Evens, una gestante de Estados Unidos, lo padeció en carne propia hace poco. Ella estaba segura de que tendría por fin un varón en su cuarto embarazo, pero se equivocó. La desilusión de la mujer se volvió viral en TikTok y hasta generó un debate.

Cuando Kendra Evens se enteró que esperaría su cuarto bebé, tuvo una certeza: sería varón. La mujer originaria de Estados Unidos se había convertido años atrás en madre de tres pequeñas y este sería su último embarazo planificado.

“Cuando quedé embarazada de mi cuarto bebé, supe que era el último y después de tener tres hijas increíbles, era natural que, por supuesto, quisiera un niño”, declaró a People.

Kendra organizó una fiesta de celebración de género junto a su esposo, aun con el riesgo de equivocarse, pero no le importó. Ese último embarazo de la estadounidense fue diferente a los anteriores, por lo que “juró que sería un niño”.

La reacción de la madre al enterarse que tendrá una niña

Cuando llegó el día de la revelación de género, hace unos meses, Kendra, su esposo y sus tres hijas pequeñas se colocaron cerca de ella. La ilusión que tenía, sin embargo, se transformó en decepción a los pocos segundos al ver el humo rosado proveniente de una calabaza de Halloween (Jack-o-Lantern), señal de que tendría una niña.

El inesperado momento quedó registrado en un video y fue publicado a mediados de septiembre en TikTok.

“¿Me estás tomando el pelo?”, dijo Kendra antes de romper en llanto, según se puede ver en el video.

Mira aquí el video viral

El esposo de la gestante sobrellevó la noticia en silencio, mientras que la hija mayor de la pareja sí hizo evidente su enfado, pues tenía la esperanza de tener un hermanito.

“Todas mis emociones me golpearon de inmediato, no pude evitar llorar. No había control de mis emociones en ese momento, especialmente estando embarazada”, le dijo Kendra al sitio web en mención.

“La decepción de género es real, tanto para mamá como para papá”, agregó.

El video superó los 4 millones de visualizaciones en TikTok y otras madres se sintieron identificadas con Kendra. “La decepción de género es tan real y no significa que no amemos a nuestros hijos”, “Voy por el tercero, porque también quiero a un niño. Ojalá sí sea niño”, “Me pasó y me arriesgué teniendo dos niños, y tuve otro (del mismo sexo)”, fueron algunos de los comentarios.

Más allá del hecho anecdótico, hace poco Kendra Evens dio a luz sin problemas a su cuarta hija, Nellie, y asegura que se siente una madre orgullosa. Actualmente, dirige una cafetería móvil junto a su hermana y el negocio va muy bien.

