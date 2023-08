Un mesero de Estados Unidos se volvió viral al publicar un video en donde muestra lo que hace para vengarse de los clientes que no le dejan propina. El clip publicado por el joven, identificado como @swagg0dd en TikTok, generó polémica entre los usuarios y no faltaron quienes criticaron su accionar.

Mediante sus redes sociales, el estadounidense se dedica a contar lo que sucede en su día a día trabajando como camarero en un bar del país norteamericano. Recientemente, subió una grabación en donde se queja de un tema que suele causar debate. “Cuando un cliente escatima con la propina, entonces tú escatimas también”, escribió.

En el video, el empleado se muestra preparando un vaso de gaseosa con hielo y tan solo una pizca de vodka, vengándose así de las personas que dejan poca propina o que simplemente no la dan. “Entonces con el resto de la mezcla me tomo un shot”, indicó el bartender.

La publicación del joven generó controversia pues, aunque a algunos les causó gracia el clip, otros criticaron al chico porque aseguraron que las propinas son una recompensa, más no una obligación.

“Si simplemente me das una cerveza o me preparas la bebida más básica, no te daré propina en absoluto. Siento que estés haciendo tu trabajo”; “Entonces, ¿para qué pago el trago? Si no recibo lo que pido”; “¿Cómo puede un cliente estafar al camarero?”, escribieron algunos internautas.

Por otra parte, no faltaron quienes se sintieron identificados con él: “Esos son siempre los mismos que dicen ‘no es necesario dar propina’... Pues quédate en casa y prepárate las copas allí”; “Están siendo muy criticones en los comentarios. Cada uno obtiene lo que da”, comentaron.

¿Cuánta propina se le debe dejar a un mozo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

A pesar de que el salario mínimo en efectivo y la tasa de salario combinado varían de un estado a otro, se suele acostumbrar que las propinas se dividan entre todo el personal de un restaurante.

La cantidad de propina que los clientes deben dejar depende de si el personal les brindó una buena experiencia.

Por un buen servicio, la empresa de servicios financieros Bankrate recomienda que los clientes dejen entre el 15 y el 20 por ciento de su factura. En general, si un mesero recibe menos del 20 por ciento de propina, puede pensar que hizo un mal trabajo.

