El día de bodas es una fecha inolvidable para los novios, quienes no dudan en incluir entre sus invitados a sus amigos cercanos. Sin embargo, una estadounidense flamantemente casada está en el ojo de la tormenta por no incluir a una amiga que conoce desde hace 7 años por el hecho de tener pareja nueva. La historia se volvió viral y aquí te contamos los detalles.

El pasado 22 de abril, Cora Breilein, de 28 años, se casó con Jared en Glen Ellen, California. Debido a que los novios no querían una gran boda, redujeron el número de sus invitados a 96 personas y la mujer tuvo que dejar de lado a una de sus “viejas amistades”.

Según admitió la mujer, la decisión fue motivada porque nunca había conocido a la pareja de su amiga, un hecho que consideró vital en este momento de su vida. La influencer que da tips de belleza compartió la anécdota en su cuenta de TikTok.

“Perdí una amistad de más de 7 años por no invitar a un (novio) que nunca conocí”, dijo Cora Breilein.

“Nuestra boda se sintió tan especial e íntima conociendo a todos allí. Vale la pena eliminar a las personas que no están interesadas en ser parte de tu vida”, prosiguió.

Recibió críticas de usuarios

El clip se hizo viral y acumuló más de 5 millones de visualizaciones. Muchos usuarios criticaron a la influencer y, en vista de ello, la mujer se vio en la obligación de desactivar los comentarios.

En un video de seguimiento, Cora precisó que algunos de sus amigos fueron invitados con sus parejas, pues ya habían conocido al acompañante previamente.

“(era) solo invitar las personas que estarán en nuestras vidas a largo plazo. Si nunca conocí a su novio o su novia, no me sentí cómodo invitándolos”, afirmó, según reproduce New York Post.

Además de esa advertencia, Cora reveló que en el día de su boda no se permitió que los invitados usen sus celulares, que no luzcan atuendos llamativos y que no se les permitió el ingreso a los invitados que llegaron tarde.

La amiga de la influencer no habla con ella desde el referido episodio.