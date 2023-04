Aunque ya pasaron casi diez años desde la última emisión de The Office, la serie sigue estando en vigencia. Uno de los personajes más entrañables es sin duda Dwight Schrute, interpretado por Rainn Wilson y, precisamente hace unos días, el actor fue protagonista de un hecho bastante peculiar: compartió asiento de avión con un seguidor de la serie, pero este no advirtió su presencia mientras veía uno de los capítulos.

¿Te imaginas viajar en un avión y que tu compañero de vuelo sea uno de tus actores preferidos? Eso fue lo que le pasó a un joven fanático de The Office, la serie estadounidense que sigue estando en vigencia pese a casi diez años de su última emisión.

El actor que compartía asiento con el desconocido joven era nada menos que Rainn Wilson, quien encarna a Dwight Schrute en The Office. El estadounidense de 57 años, apelando a su humor, hizo un breve registro de la peculiar escena y compartió el video en sus redes sociales.

“Cuando la persona sentada al lado tuyo no tiene idea de quién eres”, escribió Wilson en el clip.

De acuerdo con las imágenes, el actor aparece con una mascarilla grabándose a sí mismo y luego enfoca al fanático de la serie, que mientras come en su asiento ve un capítulo de The Office.

Rainn Wilson interpretó a Dwight Schrute en The Office. (Foto: NBC)

Mira aquí el video viral

Pasajero lo reconoció al cabo de unas horas

El vuelo duró cinco horas y, en un video de seguimiento, Wilson reveló que sostuvo una charla con el seguidor sin decirle que se trataba del mismo ‘Dwight’.

“Después de 5 horas de ver el programa, le di un ‘codazo’ y le dije: parece que te gusta ese show”, le dijo el actor a su compañero de asiento, mientras se retiraba lentamente la mascarilla. “Sí, me gusta mucho”, atinó a responder el joven

El famoso aprovechó que no había sido reconocido para hacerles preguntas sobre la serie y, de esta manera, desafiarlo. “Me han dicho que no es tan buena”, a lo que respondió “bueno, la primera temporada es algo lenta, un poco cuestionable”.

Después de unos minutos, el pasajero finalmente reconoció a Wilson y su alegría fue conmovedora. “Y luego me reconoció y su cabeza explotó, tuvimos un buen momento de risa”, relató en su video.

En pocas horas, el video se hizo viral en Instagram y otras redes sociales. Los usuarios de distintas nacionalidades “alucinaron” con el momento y no escatimaron en elogiar a la serie y a su personaje. “Estaría muy molesta si te sentaras al lado mío viendo The Office y no dijeras nada”; “No te reconoció porque estabas usando un tapabocas”; “Mi hija y yo habríamos llorado y gritado de alegría”, fueron algunos de los comentarios.