La banda estadounidense Metallica tiene seguidores en todo el mundo y hay quienes esperan con ansias cada uno de sus conciertos durante meses, compran sus entradas con emoción y preparan la camiseta con la impresión de los integrantes, mientras que otros hacen cosas inimaginables con tal de verlos. En ese grupo está Storm, un perro husky que se escapó de casa y llegó hasta el estadio SoFi, en Los Ángeles, California, para ser parte del show. El tierno can hembra fue fotografiado en una de las tribunas y la foto se volvió viral. Aquí la historia de este intrépido animal que revolucionó Estados Unidos.

El reciente show de los expertos en heavy metal no solo estuvo lleno de los mejores éxitos y un gran despliegue sobre el escenario, sino de un hecho totalmente pintoresco que la propia agrupación se encargó de compartir.

Todo ocurrió el pasado 25 de agosto y nada fue impedimento para que la mascota se diriga hasta el SoFi Stadium y disfrute de la gira internacional.

Perro disfrutó concierto de Metallica

El invitado sorpresa de la legendaria banda de metal fue compartido por la página oficial de Metallica en Facebook. “¡Quizás hayas oído que un fan de cuatro patas se unió a nosotros para #M72LA!. A pesar de los informes que dicen lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente al estadio SoFi y se dirigió sola al concierto”, se lee en el mensaje que publicaron el 31 de agosto.

En la imagen que acompaña la publicación se puede ver a la perrita husky sentada en uno de los asientos, con los ojos fijos en el escenario. “Después de una noche completa viendo el espectáculo con su #MetallicaFamily , Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente”, continuó la publicación de Facebook.

Eso no fue todo, pues revelaron que “se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas ‘Barx Æterna’, ‘Master of Puppies’ y ‘The Mailman That Never Comes”.

VIRAL | Storm fue encontrada sentada en un show de Metallica antes de ser devuelta a su familia. (Foto: @Metallica / Facebook)

Como era de esperarse, más de uno se preocupó porque Storm haya ingresado al concierto y si bien Metallica recomendó a sus fans que “definitivamente no deberían llevar” a sus mascotas a ninguna de las fechas de su gira mundial, la Animal Hope & Wellness Foundation en Los Ángeles compartió una “actualización sobre el perro de Metallica” a través de Facebook.

En ella se indicó que se “llevó al cachorro a un refugio cerano” después de que la historia se volvió viral. “Feliz de que el perro haya encontrado el camino a casa”, indicaron luego de que Arizabeth Hurtado, su dueña, la reclamara como suya e indicara que escapó del jardín.

“Aprendimos algo nuevo sobre ella... ¡aparentemente es una gran fan de Metallica que decidió escaparse para el concierto! Nos reímos mucho cuando vimos que estaba SENTADA EN UN ASIENTO REAL EN EL CONCIERTO”, le dijo al medio local PetHelpful.

VIRAL | Arizabeth Hurtado se mostró feliz de que Storm volviera a casa sana y feliz de haber visto en vivo a Metallica. (Foto: @animalhopeandwellness / Facebook)

Si bien no está claro cómo Storm logró pasar la seguridad del recinto y encontrar un asiento vacío, la aventurera canina no pasó desapercibida en redes sociales.

“¡Esta fue una historia tan graciosa! ¡¡Ese perro sabe de buena música!!”, ¡Storm conoció la grandeza cuando la escuchó! Los caninos son geniales para detectar gente increíble. ¡El hecho de que ella disfrutara del concierto, simplemente la convirtió en una leyenda! ¡Rock On Storm!”, “¡¡Esto es tan épico!! Vamos Storm, el super perro del rock and roll”, “¡¡¡Qué historia!!! ¡Me encanta! ¡Y un final feliz para Storm!”, escribieron los usuarios.