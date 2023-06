Marta recientemente ha dado a luz, lo cual ha sido una gran felicidad en su vida, pero esta no es compartida por su esposo quien no ha mostrado preocupación por su familia, por lo que ella no solo se ha puesto a trabajar, sino también abrió una cuenta bancaria a sus espaldas pues planea dejarlo y continuar su vida junto a su hijo, pero sin él.

Nuestra protagonista (@officialmarta_xo), oriunda de los Estados Unidos, no los cuenta de esta manera en el video viral de TikTok: “mi esposo no creía que pondría a nuestro recién nacido en la guardería y comenzaría a trabajar”, al parecer hay problemas económicos en el hogar que la obligaron a buscar un empleo.

Luego nos enteramos de una realidad un poco más oscura: “tiene tiempo para sus amigos, pero no para su esposa. Aquí está mi primer día de trabajo y mi cuenta bancaria secreta”, revela Marta, no soporta más la situación con una persona que no la valora ni a ella ni a su pequeño recién nacido.

Mira aquí el video viral

Pero, y como si no fuera poco, nos cuenta sus intenciones en la descripción de la cinta con millonarias de vistas: “no puedo esperar para mudarme de aquí”, con esta afirmación, la madre de dos nos asegura que planea dejar al sujeto para empezar una nueva vida.

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios para darle apoyo masivo por su valentía de querer depender de un hombre para salir adelante.

“Es un gran paso que muchas mujeres tienen miedo de dar”, “chica inteligente, hice exactamente lo mismo cuando dejé a mi esposo”, “orgulloso de ti por esto. Es un gran paso que muchas mujeres, incluyéndome, tienen miedo de dar”, “como alguien que acaba de ser sorprendido por su cónyuge sin dinero para mí... haga la cuenta secreta. Tratar de irse sin nada es muy estresante”, “soy una firme creyente de tener una cuenta bancaria secreta, incluso si la relación está bien porque nunca se sabe lo que sucederá”, “esto es para demostrar que te mereces algo mejor”.

Sin embargo, por razones desconocidas, Marta eliminó el video de su cuenta en TikTok.