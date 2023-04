En 2017 el esposo de Janet Merryman murió, el hombre al cual conoció cuando tan solo tenía 15 año partió. Pensó que nunca más volvería a casarse, pero la vida le mostró que estaba equivocada, pues apareció en su vida una persona de la cual no solo se enamoró, sino también le propuso matrimonio y ella aceptó, por lo que ahora, a sus 80 años se hizo viral por comprar su vestido de novia para su matrimonio conmoviendo a millones en TikTok.

Luego que el esposo de nuestra protagonista se quitara la vida, creyó que no se volvería a cruzar con alguien que la hiciera sentir algo especial: “empecé a invitarlo a almorzar y tenía a alguien con quien almorzar, a tener compañía. Todo creció a partir de ahí. Empezamos a pasar más tiempo juntos”, dijo a Good Morning America.

Cuando mira hacia atrás y reflexiona en su vida hace unos años y ahora, se pregunta: “¿pensé que me casaría a los 80? Absolutamente no”.

Mira aquí el video viral

Su cómplice en la compra del vestido fue su nieta Danielle Jefferson (@@theonlydanij), quien se encargó de documentar todo el proceso de la elección, para luego publicarlo en TikTok, sin esperar que el video simplemente explotaría, al punto que ha acumulado más de 1.3 millones de vistas.

¿Por qué tanta emoción? Simple, en el video viral vemos a Janet arropada con un vestido de novia con encaje sin tirantes, con una abertura a la altura del muslo, con un corpiño; ella se mira al espejo, su sonrisa es plena, llena de ilusión.

Ese, de hecho, es una de las opciones que la mujer de 80 años podría usar cuando de, una vez más, el “sí, acepto”: “había otras novias que se estaban probando vestidos que detenían todo lo que hacían para mirarla y ver lo que estaba haciendo”, dijo Danielle a Good Morning America.

Al tener tres opciones, debía optar por uno, a lo que una empleada de la tienda le pide que cierre los ojos: “piensa en lo que quieres para tu futuro con tu prometido. Luego, piensa en esos pensamientos felices y, después de hacerlo, abre los ojos y toca la campana para que pueda celebrar contigo”.

Con los ojos cerrados, Janet sonríe, está imaginando lo que será su nueva vida matrimonial, tras lo cual toca la campana, ella sonríe mientras todos a su alrededor aplauden y vitorean: “fue conmovedor... estoy tan feliz por ella. Me encanta lo feliz que es y que haya encontrado el amor, sobre todo a su edad. Sé que inspiró a tantas mujeres que son mucho más jóvenes que ella y piensan que han perdido la esperanza de encontrar el amor”, dijo Danielle.

Sabiendo que está a puertas de una nueva etapa en su vida, da algunos consejos importantes: “si hay alguna mujer de 80 años por ahí, arriésgate... Eso es lo que estoy haciendo, no me quedan muchos años más y ahora estoy feliz... (antes, tras la muerte de su esposo) muchos me decían: ‘¿por qué no sonríes más?’ ahora sonrío mucho porque él me hace reír mucho”, sentenció.