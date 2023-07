Sandra es una española que desde hace un tiempo reside en Estados Unidos. Ella normalmente graba las actividades que realiza para luego tener videos qué compartir en TikTok (su cuenta es: @aquisandrax). Precisamente, hace poco dio a conocer que alquiló una cabaña en Florida y pudo interactuar con una cebra desde la ventana.

Según su publicación, la joven vio en Airbnb la foto por fuera de la cabaña en cuestión y le pareció bonita. Debido a que no costaba bastante el alquiler, decidió alojarse ahí sin imaginar que, con su pareja, se llevaría la sorpresa de la vida.

Y es que el abrir la ventana, vio que estaba una cebra muy cerca de los dos. “¿En qué vida pasa esto?”, preguntó Sandra a sus seguidores a la hora de contar cómo fue su experiencia en el video viral difundido en TikTok.

Mira aquí el video viral

“No tengo ni idea lo que está haciendo aquí esta cebra, la verdad”, añadió segundos más tarde. Luego mostró que la cabaña lucía muy bien por dentro y recalcó que tenía aire acondicionado. Además, precisó que, desde la ventana, uno podía ver a varios animales, entre ellos, el de esta historia.

“Nunca pensé que tocaría una cebra”

“Imagínate dormir en esta cama y que te despierte por la mañana una cebra por la ventana”, manifestó Sandra acariciando a la cebra, a quien nombró Zippi. “Nunca pensé que tocaría una cebra. Pensaba que hasta que no me fuera de safari no vería ninguna y muchísimo menos tocarla”, aseveró la joven.

Debido a la experiencia que vivió, en la descripción de su publicación puso: “El Airbnb más loco del mundo”. Cabe precisar que el video viral ya posee más de un millón de reproducciones y una gran cantidad de comentarios, donde varios usuarios resaltaron que les encantó ver a la cebra y que les gustaría visitar ese alojamiento. Otros, en tanto, se dedicaron a señalar que Sandra tuvo mucha suerte.

Video recomendado

Lo que empezó como una 'broma inofensiva' terminó siendo un video viral altamente visto en Estados Unidos. Si hay algo que caracteriza a los restaurantes de Cracker Barrel son los cuadros y adornos. Fue así que un par de clientas decidió 'cambiar' las cosas y "agregarle a la decoración" una foto en blanco y negro de ellas vestidas de granjeras. Darcy subió a su TikTok @gash.79 el clip donde se les ve sacar la imagen en un marco negro y ponerla en la repisa de la chimenea. "Esto es lo mejor que he visto", "¡Este es el tipo de broma que puedo respaldar! Tan lindo y saludable y nadie sale lastimado", escribieron los usuarios en comentarios. En otro video de seguimiento, la tiktoker confirmó que su foto sigue en el local.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Síguenos en nuestras redes sociales: