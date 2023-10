Una joven de Estados Unidos alquiló una suite en un hotel de lujo buscando tener una experiencia inolvidable que la haría sentirse como alguien de la realeza; sin embargo, lo que encontró al llegar al lugar distaba mucho de sus expectativas. Ella compartió detalles de lo sucedido en un video de TikTok que se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En el clip subido por la chica, identificada como the Princess (@_itspiedy), se puede ver que ella y una acompañante rentaron una habitación en el hotel Hilton DoubleTree. Según contó, había reservado una suite que debía tener baño, televisión, sofá y cama entre otras cosas.

No obstante, en las imágenes que publicó en TikTok se puede ver que, al abrir la puerta, dio con un espacio llamado “Sycamore Suite”, en donde se puede encontrar una gran sala de conferencias y una habitación pequeña.

El ambiente estaba completamente amoblado con una mesa de conferencias larga y rodeada por once sillas de escritorio, así como un televisor de pantalla plana colocado en la pared. La habitación de al lado contaba con cama y baño, convirtiendo la sala de reuniones en un espacio conjunto. Todo esto a pesar de que la joven había reservado “una suite doble king con sofá cama”.

“Esto tiene que ser una broma… ¿una sala de conferencias? @hilton, esto no es lo que reservé”, escribió la estadounidense, cuyo video superó las 260 mil reproducciones.

Los internautas, como era de esperarse, no tardaron en reaccionar a la publicación dejando comentarios como: “Hay una reunión en mi habitación”; “No, les encantaría esto. Imagina que te despiertas en la reunión de ventas regional”; “Puedes dormir y tener una reunión de la comisión”; “Ahí es donde les cuentas a tus chicas el té más nuevo”.

Tras el incidente, @_itspiedy subió un nuevo clip en donde asegura que el hotel se puso en contacto con ella para permitirle utilizar al ambiente que debieron haberle entregado.

“Después de hacerme viral, @hilton finalmente me puso en la habitación que realmente reservé”, escribió. “Sin embargo, ahora me dirijo a casa. Considerándolo todo, la primera habitación me hizo reír”.

¿Cuánto cuesta alquilar una suite?

El precio de una suite de hotel varía considerablemente según diversos factores. En destinos de alta demanda y prestigio, como Nueva York o París, una noche en una suite de lujo puede costar miles de dólares, ofreciendo amplios espacios y servicios personalizados.

En lugares menos caros o en hoteles de gama media, las suites suelen ser más asequibles, con tarifas entre $150 y $500 por noche. Aunque menos lujosas que las de alto nivel, proporcionan una experiencia exclusiva.

En resumen, el costo de una suite depende de la ubicación, el hotel y las características específicas, ofreciendo opciones para diferentes presupuestos.

