Hay personas que son muy especiales para los novios y forman parte de todo el proceso previo a la boda y hasta tienen un papel importante durante la ceremonia, pero casi nunca pasa que también vayan al viaje con ellos. Esta es la historia de Austin Lenz, un joven de Estados Unidos quien llegó hasta Hawái donde los recién casados estaban disfrutando de unos días de relajo. “¿Pensaron que se iban a librar de mí?”, fue lo primero que les dijo al verlos y esto ocasionó que le lluevan las críticas en TikTok tras compartir el video viral y muchos lo calificaran de “la peor persona” o que “arruinó” su momento. Aquí te cuento los detalles de lo que pasó y qué dijo tras el cargamontón.

El tiktoker que usa la cuenta @itslordlenz para compartir diverso contenido de su día a día, pero la publicación que realizó a finales de octubre y que ya acumula más de 2 millones de reproducciones no salió como esperaba. En el video, mostró cómo apareció en la luna de miel de sus amigos cercanos y qué dijeron ellos al verlo.

Sorprendió a sus mejores amigos en su luna de miel

“POV sorprendiste a tus mejores amigos en su luna de miel”, es el mensaje que se lee en las imágenes que compartió en TikTok y se le escucha decir a viva voz: “¿Pensaron que se podrían escapar de mí?”. Todo esto sucedió mientras los recién casados caminaban con sus compras.

“¿Escuché que hay algunas personas en su luna de miel?”, agregó. La grabación muestra la sorpresa de los jóvenes al verlo. La mujer corre para saludarlo mientras dice un “¡Dios mío!” con una gran sonrisa en el rostro y los brazos abiertos, mientras que el hombre se aparta un poco incrédulo y luego se acerca.

Reacciones negativas en redes y su descargo

Si bien el viral se volvió muy popular, no todos tomaron de buena manera que Austin Lenz se apareciera en pleno viaje de los recién casados. “Es literalmente la peor persona de todos los tiempos”; “¿Cómo puedo hacer que su luna de miel se centre en mí?”; “¿Sorprendida o arruinada...?”; “No, estaría tan enojada”; “Bueno, la luna de miel terminó en ese momento”, escribieron los usuarios.

Ante las duras críticas, el tiktoker apareció de nuevo en su cuenta para explicar lo que en realidad sucedió. “¡Hola, soy yo, el villano! Pero en realidad solo estoy aquí para agregar contexto. Mis padres viven en Hawái, en la isla en la que estaban de luna de miel (mis amigos)”.

Según su explicación, la idea era que se quede en Nueva York, pero viajó a visitar a su papá y fue ahí donde se encontró con la pareja. “Les compré unas flores típicas hawaianas y se las llevé. Les di una sorpresa, como observaron en el clip, y pasamos entre 30 y 45 minutos juntos. El último día, los pasé a buscar por su hotel en auto para llevarlos al aeropuerto y ahorrarles el viaje en transporte privado, con un costo de 200 dólares”.

Austin Lenz dejó en claro que los esposos no se incomodaron con su presencia. “No dormí con ellos en su habitación. No, no me colé en la luna de miel todo el tiempo, como todo el mundo pensó”, agregó y para dejar en claro que todo estaba bien con ellos, también contó que sus amigos pidieron prestado el coche de su papá para recorrer la zona.

