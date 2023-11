Muchas son las familias que dejan todo en su país de origen para buscar una nueva vida en Estados Unidos. Algunas logran la ansiada tarjeta de residencia permanente en tiempo récord, mientras que otras tienen que pasar por arduos procesos. Esta es la historia de María Belén Cordero, una mujer de Argentina que primero ganó la lotería de visas y tras pocos meses en la tierra liderada por Joe Biden ya tiene en sus manos la green card. Ella compartió su experiencia en redes sociales y reveló la palabra clave que debes decir para agilizar el proceso.

Mediante la cuenta @nuevavidaenusa que tiene en Instagram y TikTok, esta madre viene documentando cada momento que están disfrutando en USA desde que migraron. Así como hay instantes llenos de felicidad, también los hay de preocupación y uno de ellos se debía a que era la única que todavía no tenía el importante documento para residentes extranjeros.

Ellos empezaron la mudanza de Argentina a Estados Unidos el 30 de junio de este año tras salir ganadores en la lotería de visas. “Una vez que ingresás a Estados Unidos, se hace el trámite del seguro social para que llegue la green card. A mí me demoró cinco meses, aproximadamente; a mi familia, a mi marido y a mis hijas, creo que en tres o cuatro meses les llegó”, narró. Como el trámite de ella estaba demorando, cuando por fin lo obtuvo todo fue felicidad.

Argentina recibe la ansiada green card

En un video que se volvió viral, María Belén Cordero documentó todo lo que sucedió cuando encontró el importante sobre en el correo de su casa. “¿Ves esto?. Me llegó, me llegó, me llegó. No saben las veces que llamé para reclamar esto, no saben. Tengo mi carnet de residente permanente”, pronunció feliz.

Cuando ingresó a su casa, la mujer argentina se animó a seguir dando detalles del proceso para tener el documento oficial de residencia. Su mejor consejo llegó con la explicación de la palabra clave que se debe decir cuando se llama a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) para darle seguimiento al trámite.

“Voy a dejar acá abajo la palabra clave que tienen que decir para que los pasen con un operador, porque si no, no te pasan y te atiende una máquina”, comentó para luego escribir “info pass” en los comentarios.

María Belén Cordero, quien llegó a Estados Unidos gracias al Programa de Visas de Diversidad, conocido como Lotería de visas, también compartió el número al que pueden llamar “si quieren hacer un reclamo, siempre tengan a mano su número de IOE, y digan la palabra clave INFO PASS. 800-375-5283. Acuérdense que cualquier cambio se hace por separado para cada miembro de la familia”.

“Yo lloraria de felicidad es un gran logro”, “Qué momento! Qué recuerdos! Nadie entiende qué significa hasta que te toca en primera persona! Felicidades!”, “Me alegre como si me llegase a mí!!! Qué lindo Belén”, escribieron en comentarios.

¿QUÉ ES LA LOTERÍA DE VISAS?

El Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas, es un programa anual que permite participar a millones de ciudadanos de diferentes países, según la lista, para tener la oportunidad de ganar una Green Card y viajar a los Estados Unidos. La elección lo hace al azar un ordenador.

