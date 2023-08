Una boda con temática de Star Wars refleja el fanatismo compartido por la saga y permite a los novios expresar su amor de una forma excepcional y divertida. Además de crear una experiencia única para ellos y los invitados, añade un toque personal y memorable a la ceremonia, tal como lo hizo una pareja cuyo matrimonio se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes difundidas por la usuaria de TikTok @melwong27, se observa que los novios decidieron decorar el lugar del evento con toda clase de objetos característicos de la famosa saga galáctica.

Además de llegar al altar con una máscara de Darth Vader y un vestido que hizo juego, la pareja recreó algunas de las escenas más recordadas con figuras de LEGO que fueron colocadas en los centros de mesa.

Además, rindieron homenaje a los entrañables androides R2-D2 y C-3PO y, como no podía ser de otra manera, los recuerdos imitaban a las icónicas espadas láser que aparecen en las películas.

Los clips compartidos por @melwong27 acumulan más de un millón de reproducciones. Cientos de usuarios acudieron a la sección de comentarios para expresar su asombro por la decisión de la pareja y por la originalidad de la boda.

“Si yo fuera el novio no entraría nada más con el casco, sino con todo el traje o el de Din Djarin”; “Por qué no me invitan a mi a bodas así”; “Ella debio ir peinada como Padme o Leia”; “Le hizo falta la capa de Darth Vader”; “Solo para esto quiero casarme”; “Lo difícil es encontrar a una novia que también le guste que suerte”; “El pleito por los centro de mesa van a estar buenos”, escribieron las personas.

¿Por qué Star Wars es tan popular?

Star Wars es popular debido a su narrativa épica, personajes icónicos y universo visualmente cautivador. La mezcla de ciencia ficción y fantasía, junto con temas universales como el bien contra el mal y la lucha por la libertad, ha creado una conexión profunda con diferentes generaciones de espectadores y fanáticos.

Además, la profundidad de su historia, combinada con efectos especiales revolucionarios en su momento, hicieron que influyera notoriamente en la cultura pop.

