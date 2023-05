Un padre y su hijo de 5 años estaban surfeando en el mar de lo más tranquilos, cuando la serenidad se vio perturbada por un tiburón que nadaba muy cerca de ellos y que por un momento pareció que amenazaba sus vidas. La reacción del pequeño se hizo viral al ser inmortalizada en video y compartido en redes sociales.

Cali es nuestro pequeño protagonista y se encontraba en la tabla de surf acompañado de Garett, su padre. Ambos se habían adentrado más de lo debido en el mar, cuando sin previo aviso aparece un tiburón de gran tamaño rondándolos.

El niño de 5 años lo notó casi de inmediato. “Premio gordo” gritó en el video viral con lo cual llamó la atención de su papá. Ambos quedaron impactados, no podían creer lo que estaban presenciando.

Mira aquí el video viral

El clip de 7 millones fue compartido por The Bucket List Family en Instagram diciendo: “Garrett estaba surfeando en nuestro patio trasero con nuestro hijo de 5 años, Cali. Él estaba en una ola increíble cuando surfeó justo al lado de un tiburón. Garrett no le creyó al principio porque es muy raro ver tiburones tan cerca de la orilla”.

Y prosigue: “pero, luego nuestro vecino grita: ‘¡acabo de ver un tiburón cerca de ustedes!’ se puede ver cuando se da cuenta de que hay uno cerca, hace todo lo posible por mantener la calma en él y Cali mientras rema para sacarlos del área y regresar a la orilla”.

Sin embargo, esto enfadó a muchos en la publicación, al punto que no han gastado en esfuerzos para criticar al padre del pequeño en la caja de comentarios: “entiendo que el padre cree que tiene el control y que su hijo está a salvo. La negación de papá muestra que no sabe nada. No sabía que el tiburón estaba dando vueltas esperando para comerse a su hijo”, “¿soy el único que piensa que es extremadamente irresponsable permitir que un niño de 5 años surfee tan lejos de un adulto? Mi corazón no podía dejar de latir con solo leer el pie de foto y ver lo lejos que se alejó de su padre”.