Muchas veces los pequeños no miden el peligro y solo piensan en divertirse y jugar con las mascotas o los objetos que encuentran en el jardín de su casa. Este es el caso de un niño de 9 años quien fue a visitar a su abuela y mientras estaba en el patio trasero se topó con una de las serpientes más venenosas del mundo, ¿qué pasó? Esta historia llega desde Florida y ha dejado impactado a más de uno en Estados Unidos.

Todo sucedió el miércoles 08 cuando Angelo Owens vio algo que llamó su atención en una esquina de la vivienda en Longwood. Sin imaginar que era peligroso terminó estando cara a cara con una serpiente de cascabel de cuatro pies.

Niño impactado con serpiente de cascabel

“Sí, estaba en la esquina. Pensé que era un animal de peluche”, contó al medio local WESH. Tras esto fue corriendo donde su familia y les detalló lo que había visto. Todos pensaron que se trataba de una variedad clásica de jardín, pero jamás que era muy venenosa, ¿cómo se dieron cuenta? Pues su silbido los puso en alerta y era tan potente que hasta sus vecinos lo escucharon.

“Aterrador, me hizo temblar por un tiempo. Sólo un silbido muy fuerte. Se podía oír a dos o tres casas de distancia; era ruidoso”, explicó Alex Owens, el padre de Angelo.

Felizmente el niño actuó acertadamente y buscó ayuda para evitar sufrir algún accidente, algo que valoran mucho sus familiares.

“Es un chico afortunado. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para ir a buscar a mamá (los niños son niños), si hubiera intentado levantarlo o acercarse a él, esta sería una historia diferente”, agregó el padre.

Atraparon a la serpiente venenosa

La familia Owens le dijo a la estación de noticias que se han encontraron con varias criaturas silvestres de Florida como coyotes, zorros e incluso osos y que uno de ellos entró en su garaje, pero una serpiente de cascabel los dejó impactados. Fue ahí que llamaron a la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), pero los oficiales le dijeron que no podían capturarla y que buscaran a un especialista.

Tras darles una lista de personas, contactaron a Bob Cross, renombrado cazador de criaturas de Florida Central, quien la atrapó y trasladó a un centro de reptiles. En este lugar se recolectará su veneno para fabricar un antídoto que salva vidas ante futuros accidentes.

¿Qué hacer si te encuentras con una serpiente venenosa?

Lo más importante, sea cual sea cual sea el tipo de serpiente, es no tocarla. A continuación, hay que llamar a los especialistas como el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission o al 911. Si ha sufrido la mordedura de alguna, vaya al departamento de emergencia de inmediato y no aplique un torniquete.