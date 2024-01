En un dramático incidente aéreo, el vuelo 95 de Atlas Air realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) después de experimentar una falla en uno de sus motores. Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) reveló un impactante detalle: un agujero del tamaño de una pelota de softball fue encontrado sobre uno de los motores de la aeronave. El video del incidente es viral en las redes sociales.

El vuelo 95 de Atlas Air, un Boeing 747 con destino al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, partió sin contratiempos hasta que enfrentó una falla en uno de sus motores. La tripulación tomó decisiones rápidas y regresó de manera segura al MIA alrededor de las 10:30 p.m. Según el informe de la FAA, durante la inspección postvuelo, se descubrió un agujero del tamaño de una pelota de softball sobre el segundo motor, arrojando luz sobre la gravedad del incidente.

Un video compartido por Only in Dade capturó el momento en que testigos presenciales observaron llamas emergiendo de uno de los motores del avión. Las llamadas de socorro recibidas por el control de tráfico aéreo, revelaron la intensidad del momento crítico. “Mayday, mayday... Tenemos un incendio en el motor. Solicitamos acceso de regreso al aeropuerto. No, procederemos a aterrizar. Tenemos cinco almas a bordo”, se escucha en la grabación de audio.

Qué pasó con el vuelo de Atlas Air en Miami

En un comunicado, la FAA destacó que la tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó de manera segura al MIA. “En Atlas, la seguridad es siempre nuestra principal prioridad, y llevaremos a cabo una exhaustiva inspección para determinar la causa del incidente”, declaró la aerolínea.

El informe preliminar de la FAA proporciona detalles adicionales sobre el incidente y puede consultarse en su sitio web. Las autoridades aeroportuarias y la compañía aérea se encuentran trabajando en conjunto para esclarecer los factores que llevaron a este aterrizaje de emergencia. No se reportaron heridos por este incidente.

