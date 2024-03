Los relatos compartidos por las azafatas en las redes sociales a menudo despiertan gran interés y asombro. Personalmente, considero que estos testimonios ofrecen una perspectiva única, ya que los asistentes de vuelo, debido al tipo de trabajo que tienen, experimentan un estilo de vida muy diferente al de la mayoría. Si bien en el pasado hemos podido conocer el caso de una aeromoza que pensó que Snoop Dogg estaba entre los pasajeros, y otra que reveló las cosas que jamás haría durante un viaje, recientemente causó polémica la explicación de una empleada que reveló el motivo por el que los usuarios no deberían sonarse la nariz estando a bordo.

En un video subido a TikTok, la azafata Taryn (@tarynonajourney) enumeró las cosas que los pasajeros no deberían hacer durante un vuelo, ya que las considera una falta de respeto hacia las personas que se encuentran cerca.

“No estoy segura de por qué tendría que decir esto, excepto una cosa: no queremos oírte sonarte la nariz mientras estamos en un ambiente cerrado y estrecho”, dijo la empleada.

“Eso es una falta de respeto hacia otras personas y siento que podrías ir al baño y sonarte la nariz. Dos, si tienes que expulsar gases ve al baño, sabemos a qué huele una flatulencia, no queremos atravesar y recorrer por allí. No, no quiero”, agregó.

La asistente de vuelo pidió a los pasajeros a ocuparse de cualquier necesidad corporal en el baño, argumentando que es una cuestión de consideración hacia los demás, lo que incluye tanto a usuarios como a la tripulación.

“Tres, si tienes que hurgarte la nariz, ve al baño y usa pañuelos de papel. Disculpe, está sentado rodeado de otras personas. No queremos estar cerca de ti hurgándote la nariz”, continuó.

“Cuatro: no te suenes la nariz con la mano que es asqueroso. ¿Por qué tengo que decirle esto a los adultos? No estoy segura, pero es asqueroso. No queremos verte, oírte, saber que te estás sonando la nariz con la mano”, añadió.

La reacción de los usuarios

El relato de Taryn se volvió viral y generó un acalorado debate en TikTok. Algunos internautas criticaron su punto de vista, argumentando situaciones como alergias que podrían justificar ciertos comportamientos.

Otros, en cambio, expresaron estar de acuerdo con ella, agradeciéndole por señalar la importancia de tener en cuenta ciertas reglas para respetar a los demás.

“Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer si tenemos alergias?”, escribió una persona. “Iré al baño para otras cosas, pero no para sonarme la nariz”, señaló otra.

“Esto también se aplica a restaurantes o áreas para comer”, agregó un internauta. “Gracias por decir esto”, reaccionó otro.

