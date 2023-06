Natalie Jones es una mujer que conduce un programa radial llamado ‘Roy, Nat & Freddy Mac’, que se transmite en Q102 (WKRQ), una estación ubicada en Cincinnati (Ohio, Estados Unidos). Hace poco, ella acudió a un festival de música que se desarrolló en Lexington, Kentucky, donde acabó besando a un desconocido, que curiosamente pudo hallar días después gracias a las redes sociales.

Para informarte bien sobre el caso, te aclaro que el momento del beso quedó registrado en una foto viral que fue compartida en la página de Facebook del programa radial. “¡¡Necesitamos tu ayuda!! ¡Natalie conoció a este chico en el Railbird Festival durante el fin de semana y necesitamos tu ayuda para encontrarlo! ¡Creemos que es de Pensilvania!”, colocaron Roy y Freddy en la descripción de la publicación.

Como dicha imagen también fue difundida en Instagram, pero por la propia cuenta oficial de Q102 (@wkrq), muchos usuarios comenzaron a buscar al hombre, cuyo nombre es Cole. Eventualmente, él, de acuerdo a la página ladbible.com, fue localizado.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia a Natalie y a Cole a punto de besarse en el Railbird Festival. (Foto: Roy, Nat & Freddy Mac / Facebook)

Cole llegó a ser entrevistado en el programa radial ‘Roy, Nat & Freddy Mac’, de acuerdo a un video viral que se difundió en la página de Facebook de Q102 (WKRQ). Ahí, según Daily Mail, el hombre indicó que pensaba que Natalie solo conversó con él para cortar la línea de la barra, pues estaban esperando para comprar bebidas.

Mira aquí el video viral

“Recibí esa vibra cuando ella se mudó al principio y yo estaba como ‘lo que sea, puedo ser ese tipo’”, recordó. “Nos presentamos. Ella me dijo lo que hizo y luego le dije lo que hice. Un poco de conversación sobre otras cosas. Me dijo que estaba comprando mis bebidas y yo estaba como ‘ah, no sé’”, agregó.

“Todo sucedió tan rápido”

Luego de que ambos se alejaran del bar, se dieron un beso. “Todo sucedió tan rápido”, aseguró Cole, quien después vio cómo ella fue llevada a otro lado por sus amigos. Debido a eso, no volvieron a hablar en el festival, pero admitió que la buscó en línea.

Natalie creyó que Cole estaba en una despedida de soltero debido a su atuendo y que el beso solo fue parte de un desafío. Al respecto, el hombre aclaró que no era lo que pensaba. Sobre la posibilidad de que él y ella tuvieran una relación a distancia, este aseguró que nunca estuvo en una situación similar, pero dejó abierta la posibilidad de que esta sea su primera vez, pues recalcó que ambos se ven “muy bien juntos”. Varios usuarios se emocionaron por todo lo sucedido y les desearon lo mejor. “Es hermoso lo que les ha pasado”, “ojalá les vaya bien juntos” y “merecen ser felices”, son algunos de los tantos comentarios que hay sobre el caso.

