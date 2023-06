Es una gran verdad que muchas veces no se le da el crédito debido a la persona que se hace cargo del hogar y una mujer lo vivió en carne propia cuando su esposo le increpó que no hacía nada en casa, por lo que, para darle un poco de su propia medicina, se fue de viaje por dos días y cuando regresó probó que en su ausencia el lugar estaba “patas arriba”.

Lindsay vive en Nueva York, Estados Unidos, es madre de dos hijos y nos cuenta en TikTok con evidente molestia: “mi esposo hizo un comentario de que no hago nada en la casa. Así que durante dos días realmente no hice nada en casa”, mientras que la leyenda agrega: “luego me fui de la ciudad para un viaje de chicas”.

Cuando regresó se encontró con una imagen impensada, pues los platos sucios seguían en el fregadero, los juguetes, los zapatos de los niños tirados en el suelo, la ropa sucia permanecía en la sala de estar.

El clip viral ha acumulado, hasta el momento, más de 13.9 millones de vistas, con miles de comentarios de apoyo, así como de personas que comparten experiencias similares.

“También hice esto, duró más de un mes. Al final no pude tolerarlo más, no funcionó para mí”, “el divorcio es el mejor regalo que me he dado”, “bien por ti, no se dan cuenta hasta que ya no se hace. Solía obtener lo mismo de mi ex”, “espero hayas hecho que lo limpie después de dos días”.

No creen en sus disculpas

El éxito del metraje hizo que Lindsay publicara una actualización a su caso, pero en esta ocasión aparece acompañada de su esposo, ella cuenta lo que sucedió con el video, por lo que no le quedó más remedio que disculparse: “lo siento, TikTok”, pero esto generó más dudas entre los internautas.

“Se disculpó con nosotros, pero ¿se disculpó contigo?”, “¿por qué se ríe nerviosamente en todo el video? Parece incómoda con él”, “no sé, no me siento bien al respecto. Vibraciones siniestras de ese hombre. Chica, corre”.