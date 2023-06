No es un secreto que la compra y alquiler de vivienda en Nueva York se ha disparado por los cielos, pero hay precios que son verdaderamente indignantes, como un departamento de tan solo 7 metros cuadrados que no cuenta con baño, con una renta mensual de 2.350 dólares que, si no se conocen los detalles del inmueble, puede engañar a los incautos haciéndolos creer que se trata de una ganga cuando no lo es.

Y es que buscar un alquiler, por ejemplo, en Manhattan llegaron a un pico histórico de 4.200 dólares, puede ser un verdadero dolor de cabeza, pero cuando muchos neoyorquinos se enteraron de que había un apartamento debajo de los 2.500 creyeron que era un verdadero ofertón.

De hecho, en el listado en el que se encuentra se lo califica como un “apartamento de inicio perfecto”, pero al ver los detalles nos damos cuenta de que tan solo tiene 77 pies cuadrados y que es “un estudio de ocupación habitacional individual donde comparte el baño en el pasillo con otros inquilinos”, ubicado en el tercer piso del edificio.

Mira aquí el video viral

El video fue compartido en TikTok por el corredor de bienes raíces Omer Labock, quien confesó que era el departamento más pequeño que vio en su vida, además de agregar en la descripción: “Nueva York es un lugar especial”.

Ubicado en Greenwich Village, cuenta con “una pequeña cocina equipad con una mini nevera y un fregadero, una ventana grande y podrías preguntar dónde está el baño y la respuesta es que no hay en el apartamento. En realidad, está ubicado en el pasillo y se comparte entre cuatro unidades diferentes”, dice Omer.

En el momento que el corredor publicó el video, el alquiler costaba 1.975, pero hoy se encuentra en los 2.350, a lo que los usuarios se mostraron muy mortificados: “2 mil por un armario, no, gracias, estoy bien”, “esto debería ser ilegal”, “parece una celda de prisión elegante”.