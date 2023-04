Nueva York es una ciudad fascinante con un paisaje urbano misterioso, siendo uno de esos lugares donde se ven cosas impensadas el metro de la Gran Manzana, el cual es viral una vez más por un suceso fuera de lo común, pues fue vista una enorme serpiente viajando al lado de aterrorizados pasajeros quienes no podían creer lo que estaban presenciando.

Subway Creaturas (@subwaycreatures) se encargó de compartir el metraje en Instagram donde vemos a este reptil de color negro ocupar un asiento como si se tratase de un pasajero más en el metro.

De pronto, el animal desciende causando pánico en todos los presentes cuya primera reacción instintiva es quedarse completamente inmóviles, pensando que la bestia no los notaría; pero cuando pasa entre las piernas de dos personas, una de estas (con pantalón jean y zapatillas blancas) tan solo levantó las piernas, quizás para darle más espacio, quizás pensando que así evitaría un potencial ataque del depredador.

Mira aquí el video viral

“El nuevo Zar Rata en Nueva York”, se lee en la leyenda del video que ha dejado atónitos a miles quienes no dejaron pasar la ocasión para comentar: “¿por qué nadie se asusta? Ja, ja, ja”, “agradable ver a mi ex mudarse a la ciudad”, “todos están como que demasiado tranquilos”, “por eso es fundamental llevar timbales”, “nunca me mudaré a Nueva York por este video”, “ahí mismo hubiera sido el momento de acercarme más a Dios”, “mejor iré caminando”.