En TikTok, se volvió viral el acto de un hombre de Piura, Perú, que decidió destruir la casa que construyó en la propiedad de sus suegros tras finalizar su relación. Este hecho, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

En las imágenes difundidas por el usuario Jano05 (@.jano055), se observa que el sujeto tomó la drástica decisión de demoler lo que con tanto esfuerzo había construido.

“Me botaron pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de tus suegros”, escribió el internauta, cuyo clip acumula más de 3 millones de reproducciones.

Al respecto, se generó un debate sobre si la decisión tomada por el piurano fue la correcta. Mientras que algunos defendieron su audacia, otros rechazaron lo que hizo e incluso lo calificaron como alguien irresponsable e inmaduro.

“Gente, no se crean eso de lo que construyas arriba es tuyo, al fin de cuentas el terreno sigue siendo de los suegros”; “A mi me dolería romper algo que me costó. Creo que hay otras formas de recuperar lo invertido”; “Quien siembra en terreno ajeno, hasta la semilla pierde”; “Mis respetos”; “Felicidades, que les cueste construir”; “Yo haría lo mismo aunque me dolería mucho por todo el esfuerzo que se hizo”, escribieron las personas.

¿Cómo superar una ruptura?

Sin importar qué edad tengas o en cuántas relaciones hayas estado, superar una relación puede ser muy difícil. Permítete estar triste, enojado y dolido. No reprimas tus emociones y, si te ayuda, escribe un diario para expresar todo lo que tienes dentro.

El portal Planned Parenthood señala que los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo, y hablar del tema puede hacer que te sientas mucho mejor.

Si nada de esto funciona, intenta pedir ayuda a un consejero o a un profesional en un centro de salud.