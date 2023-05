Sarah Benibo se enteró que estaba embarazada por segunda vez y en su mente comenzó a maquinar la mejor manera para decirle a su familia que se encuentra en la dulce espera. El resultado no pudo ser más hilarante, a la vez de emotivo, por lo que de inmediato se hizo viral arrancando risas y tiernas emociones a millones.

Todo sucedió a finales de noviembre de 2022, cuando ella y su familia se juntaron para pasar juntos el Día de Acción de Gracias (Estados Unidos). Sophia Stephens, su hermana, estaba al tanto de su condición, siendo ella quien fue la mente maestra detrás del llamado “bollo en el horno” con el cual querían decirle a Dorretta y Ron Stephens, sus padres, que serían abuelos nuevamente.

“Al principio, pensé: ‘esto es tan cliché, es tan rápido. Lo sabrán de inmediato’, pero mi hermana dijo: ‘no, deberíamos hacerlo’. Entonces, ordenamos los comestibles de Instacart y una vez que llegaron mi mamá y mi papá, acosté a mi hijo y luego comenzamos toda la broma en ese momento”, detalló a Good Morning America.

Mira aquí el video viral

El problema con el horno

Sophia fue quien cogió el celular y grabó el divertido momento que se hizo viral en Instagram, donde las hermanas alertan a sus padres de que hay un problema con el Airbnb que alquilaron; les dijeron que alguien dejó un pan de hamburguesa de lenguado en el horno de la cocina, pero es la madre quien se da cuenta de todo.

“No estoy pensando en nada porque tan pronto como abrió el horno, estoy pensando: ‘¿Quién hizo esto? ¿Quién deja un bollo en el horno?’ ni idea”, dijo Doretta.

“Yo estaba como, ‘¿Qué está pasando?’ no podía juntar los puntos y me sentí un poco avergonzado porque todos estaban como regocijados, más tarde dijeron: ‘¡Es un bebé!’ entonces, el bollo en el horno no funcionó conmigo. No sabía qué estaba pasando”, recordó Ron a GMA.

Sarah y su esposo serán padres por segunda vez. (Foto: GMA)

Una broma llena de amor

Sarah no suele hacer bromas a la gente, pero reconoce que a sus padres les encantó: “eso no es realmente lo nuestro, pero para los bebés es un momento de celebración. Es un momento muy feliz para los involucrados, especialmente, considerando que no pude quedar embarazada durante los primeros años de mi matrimonio”, reveló nuestra protagonista.

Sin embargo, el metraje no fue compartido en su momento, sino hasta mediados de mayo de 2023 en Instagram: “simplemente, me olvidé del video. Regresamos de California, luego la Navidad, ya sabes, seguimos adelante. Entonces, una vez que se acercaba el cumpleaños de mi madre, dije: ‘necesito publicar algo’... sabía que le encantaría y es su cumpleaños”.

Emocionados con su nuevo nieto

Sarah, junto con Bio Dienye, su esposo, se preparan para recibir a su segundo hijo, mientras los abuelos ansían con amor conocer a su tercer nieto: “Dios mío, sí, y es una niña pequeña. Todos la vamos a consentir”, sentenció.