En medio de la reciente divulgación de los nombres asociados con el caso de Jeffrey Epstein, un discurso del comediante Ricky Gervais ridiculizando a los ricos y famosos por sus lazos con el difunto delincuente sexual se ha vuelto viral. Los nombres fueron revelados como parte de una demanda presentada por Virginia Giuffre, una presunta víctima de tráfico, contra Ghislaine Maxwell, la exnovia del magnate, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.

El sonado monólogo de hace cuatro años ha vuelto a la palestra en relación a este caso. Se trata de un segmento del actor y humorista Ricky Gervais durante la gala de los Globos de Oro en 2020. El inglés puso los pelos de punta a todos los intérpretes y ejecutivos de Hollywood que se encontraban presentes en el teatro, interpelándolos directamente sobre el suicidio de Jeffrey Epstein y llamándolos “pervertidos”.

“En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos de cine y televisión más importantes del mundo, de diferentes orígenes. Pero todos tienen una cosa en común: todos están aterrorizados por Ronan Farrow. Viene por ustedes…”, comenzó. Farrow fue el periodista estadounidense que destapó en su momento las conductas de Harvey Weinstein. Gervais no se quedó en ese punto y prosiguió haciendo referencias a la cantidad de contenido que se puede ver en Netflix.

“Pueden ver toda la primera temporada de Afterlife. Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse después de que su esposa muere de cáncer. Sin embargo, tiene una segunda temporada, por lo que obviamente no se suicida al final, como Jeffrey Epstein”, soltó, ante las risas incómodas de los presentes. No contento con eso, añadió una puntilla adicional al público entre el que se podía ver a Alan Driver, Tom Hanks o Lauren Graham: “Sé que es su amigo, pero no me importa…”.

El video que el usuario Gaseta23 publicó en X (Twitter) ha recibido más de 1,5 millones de reproducciones y ha recibido numerosas respuestas llamativas. Un usuario mencionó: “Las caras incómodas de todos delataba las grandes verdades que estaba diciendo.” “Detrás del chiste se oculta una gran verdad”, indicaba otro.