Petch es una joven que no tiene reparo alguno en autoproclamarse liberal, pero recientemente se ha vuelto viral por confesar que buscar a su media naranja le resulta una tarea titánica ¿Por qué? Pues la muchacha asegura que la mayoría de los hombres con los que se ha topado son conservadores, algo que a ella le disgusta.

Nuestra protagonista, oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, acudió a TikTok (@ms_petch) para contar que en la actualidad se encuentra soltera gracias a su desafortunada vida amorosa por no encontrar un muchacho progresista que la enamore.

Lo que ella quiere es bastante simple: “como mujer liberal, es difícil encontrar un hombre que esté dispuesto a desempeñar el papel masculino más tradicional en la relación en la actualidad que no sea conservador... quiero que respeten mi independencia, quiero tener mi propia autonomía y no conformarme con el tradicional rol de ama de casa femenina con la función de procrear”.

Mira aquí el video viral

Quiere un conservador con ideales progresistas

“La mayoría de los hombres con los que salí tienen que masculinidad de proveedor más natural sobre ellos son, normalmente, conservadores... un hombre que quiere pagar en la primera cita, que quiera abrirte la puerta, que tenga esa necesidad y ese deseo de cuidarte y proveer”, continúa la tiktoker.

En la parte superior del video viral, Petch lanza una pregunta: “¿estoy pidiendo demasiado? ¿ser un poco igual y tener un hombre que me provea y me cuide hasta cierto punto?”

Pero, también se ha sentido decepcionada de los hombres liberales que encontró: “todos estos hombres quieren dividir la cuenta en la primera cita ¿Qué?... realmente no sé qué hacer, porque no quiero comprometer mi moral y mis valores solo para encontrar un hombre”.

Duramente criticada

El video viral ha causado tamaña controversia con opiniones divididas en la caja de comentarios: “si está trabajando, pagando las cuentas, lleva la comida a casa. Luego limpiaré la casa, cocinaré. Lo veo como si fuera un equilibrio”, “sus valores no tienen por qué ser iguales. Ser conservador no significa ser mala persona”, “la belleza de los conservadores es que no tienes que comprometer tu moral”.

Sin embargo, antes las críticas, Petch publicó videos a modo de respuesta a sus detractores asegurando que solo quería un hombre con “algunos valores tradicionales y que también sea progresista en cuestiones sociales”, pues siente que tiene mucho que ofrecer, no solo estar confinada a ser una esposa convencional, pero esto también trajo opiniones contrarias: “los hombres masculinos quieren mujeres femeninas. Sus puntos de vista no se alinean”, dijo uno de sus detractores.