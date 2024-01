Un perro y su dueño protagonizaron uno de los momentos más tiernos del 2024 en Estados Unidos, pues se reencontraron después de una gran cantidad de meses y las reacciones de ambos generó que obtengan una inmensa popularidad en la red social del momento, TikTok. Este video viral sigue demostrando la lealtad de los canes a sus criadores y aquí en Mag conocerás los detalles.

Pablo Vergara Montoya (@pablomontoyav) es aquel joven que creó este momento que quedará grabado en la mencionada plataforma. Mediante un video, se aprecia al chico caminando con la finalidad de encontrarse nuevamente con su mejor amigo.

Por un momento, creyó que su mascota se había olvidado completamente de él, pues este ser vivo de cuatro patas no mostró ninguna reacción y parecía que no lo reconocía; no obstante, la situación da un giro de 360° cuando el pequeño bulldog francés comienza a olfatearlo. Solo bastó dos segundos para que el perro detecte que realmente se trataba de su dueño.

Es en aquel preciso momento que el tierno animal comienza a saltar, demostrando un gran entusiasmo por estar cerca de Pablo luego de que transcurrieran una buena cantidad de tiempo. Por su parte, el creador de contenido también se le notó con una inmensa felicidad y cumplió la promesa que le realizó: volverlo a ver.

Un momento que será inolvidable

Miles de usuarios no dudaron en sentir miles de emociones con solo visualizar este clip, ya que se sintieron identificados o comprobaron, una vez más, el amor que tienen los canes a sus dueños. “Jamás había visto a un bulldog saltar tan alto”, “El amo que no ha tenido un hijo perro no sabe lo que es el amor de verdad”, “Son mejores que los seres humanos”, “Llorar por encuentros desconocidos es mi pasión”, son algunos comentarios que se aprecian.

¿Qué tipo de comportamiento presentan los perros cuando se emocionan?

Los perros suelen ser expresivos y utilizan una variedad de comportamientos para comunicar sus emociones. Cuando están sumamente felices, saltan y ladran, mueven la cola, ruedan sobre el suelo y, especialmente, lamen la cara de sus dueños.

