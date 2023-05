Tras un largo viaje de vacaciones, una mujer de Estados Unidos llegó a la casa de sus suegros para hospedarse y pasar allí las fiestas; sin embargo, se vio envuelta en una incómoda situación de un momento a otro y, ante la desesperación, decidió grabarlo todo y pedir ayuda en las redes sociales.

Kennedy Calwell, identificada en TikTok como @kennedyallegedly, cuenta que despertó en medio de la noche para ir al baño y hacer del “número dos”. Cuando terminó, notó que la descarga del agua no funcionaba, lo que le hizo entrar en pánico.

Decidida a solucionar la situación, quitó la tapa del inodoro en un intento por ver qué era exactamente lo que fallaba. Desafortunadamente, las cosas empeoraron cuando, en un descuido, el accesorio cayó al suelo y se quebró.

“Así que ahora no solo tengo que decirle a mi novio y a su familia que [no funcionó la descarga]. También rompí el inodoro. No, pero, ¿qué hago? Esto es tan vergonzoso”, señaló.

“¿Alguien tiene una tapa de inodoro de repuesto que me pueda enviar?”, agregó la norteamericana, cuyo clip se viralizó con más de 4 millones de reproducciones.

Ante la desesperación, confesó lo ocurrido

Al ver que no había manera de arreglar el hecho, le contó todo a Nick, su novio, y este terminó haciéndose cargo: llamó a su mamá, quien no estaba presente en ese momento, y le dijo que él había roto la tapa tras ir al baño.

Kennedy asegura que, tras el susto, lograron reparar el inodoro y comprar el accesorio faltante, mientras que sus suegros se tomaron el asunto de la mejor manera.

El curioso episodio generó miles de reacciones, siendo la mayoría de risas y de admiración hacia Nick por hacerse responsable del hecho.

“Ese es un esposo, no un novio”; “esta historia va a estar en tu discurso el día de tu boda”; “él es un buen hombre”; “los padres saben un 100% que fuiste tú”; “esto es increíble, yo me hubiera escapado, cambiado de nombre y nunca aparecido por el resto de mi vida. Lo que tú hiciste tuvo más sentido”, escribieron las personas.

¿Qué hacer si no baja el agua en el baño?

Si no baja a causa de una obstrucción, no te preocupes. Estas son muy comunes y en sí fáciles de solucionar. Lo único que se requiere es un destapacaños y suficiente agua. Lo que hay que cuidar es que haya suficiente agua para que la corona del destapacaños quede por debajo del nivel del agua.