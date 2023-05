Una joven de Nueva York, Estados Unidos, tuvo la suerte de conseguir empleo el mismo día de su entrevista; sin embargo, terminó rechazando la oferta tras escuchar una conversación del que sería su jefe.

En un video de TikTok, la usuaria Eve, identificada como @adminandeve, explicó que el martes 23 de mayo llegó al lugar citado para conversar con su posible supervisor.

“Entro y me siento fuera de su oficina”, indicó la usuaria. “E inmediatamente está regañando a alguien durante 15 minutos antes de mi entrevista”.

Minutos después, el hombre se acercó a ella como si no hubiera pasado nada y le pidió completar unos documentos. “Me dijo ‘hola’ y me entregó un papel. ‘Llena este formulario’, me solicitó. Ni siquiera se presentó ni realizó una introducción”, recordó la estadounidense.

En el papel en cuestión, se incluían preguntas personales y relacionadas a su último trabajo. “Se trataba de un formulario bastante raro”, señaló Eve, agregando que, de manera indirecta, le preguntaron si estaba embarazada.

Le ofrecieron el trabajo

Su suposición resultó ser correcta, pues tras hablar con el jefe, este le dijo: “Mi anterior asistente quedó embarazada, dio a luz y tuvo que comenzar a trabajar bajo modalidad home office. Eso conmigo no va. La eché”.

Tras una breve conversación, el hombre le ofreció a Eve un puesto en la compañía. Llamó su atención que el sujeto requería su disponibilidad con demasiada urgencia. “Me pidió: ‘Hazme saber antes del miércoles si puedes empezar a trabajar aquí lo más rápido posible’”, recordó.

Ante tantas alertas, y prácticamente convencida de que el ambiente al interior de la empresa no era el mejor, la joven terminó rechazando la oferta. “Antes de marcharme de allí, vi a algunos empleados. La expresión en sus rostros no era buena”, indicó.

El relato de la estadounidense se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios, siendo la mayoría de internautas que criticaron la mala actitud del empleador.

“Había muchas red flags en ese trabajo y también con el jefe”; “¿Qué les pasa a los empleadores de hoy en día?”; “creo que necesitan a alguien de recursos humanos”; “eso es ilegal”; “CORRE”, escribieron las personas.

¿Se puede despedir a una mujer embarazada?

Sí, una trabajadora embarazada puede ser despedida, pero el despido debe ser justificado por causas objetivas o disciplinarias. Si el despido se produce únicamente por el embarazo, será considerado nulo por las autoridades reguladoras.