Una joven de Argentina se volvió viral al compartir detalles sobre el incidente que protagonizó recientemente en la embajada de los Estados Unidos de su país para renovar la visa. Ella había llegado hasta el lugar para realizar una simple renovación del documento, pero el proceso le tomó mucho más tiempo de lo esperado debido a una serie de complicaciones. ¿Qué ocurrió?

“Mucha gente me va a decir ‘¿sos idiota?’, y otra me va a decir ‘amiga, no tenía ni idea, me salvaste’”, aseguró la usuaria, identificada en TikTok como Carmen Fillol (@carmenfillol).

Así, reveló que, mientras esperaba para ser atendida, una agente de seguridad y le pidió dejar de utilizar su celular. “¿Sabes que no puedes entrar con nada electrónico a la embajada, no?”, le preguntó la trabajadora.

La joven, sorprendida, pidió disculpas y guardó el aparato en su cartera, pero la mujer volvió a recriminarla. “No, no puedes entrar con nada electrónico a la embajada. Tienes que dárselo a alguien, buscar algún comercio”, agregó.

Gracias a la ayuda de una amiga que vive a unas cuadras de la embajada, Carmen pudo guardar el equipo; sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar pues no tomó en cuenta que el teléfono no era lo único que cargaba.

“Vuelvo a pasar por el escáner y me dicen ‘acá tenés un cable’, efectivamente tenía un cable que ni me acordaba. Y eso no fue todo, tenía maquillaje, puchos, encendedor, de todo”, recordó. “Nadie te avisa. ¿Cómo no hay carteles por todos lados que digan ‘no tabaco, no encendedor, no celulares’?”.

En consecuencia, la renovación del documento terminó durando casi una hora, en vez de los 15 minutos que en un inicio la argentina había previsto.

El testimonio de la chica se viralizó con más de 280 mil reproducciones y no fueron pocos quienes la criticaron por no tener en cuenta las advertencias de la embajada.

“Te mandan un mail un dia antes de ir con todo lo que no se puede entrar”; “Está escrito por todos lados. Yo sabia que ni con cartera podes entrar. Solo podes ingresar la llaves del auto”; “pero si cuando haces el trámite lo dice por todos lados”; “Está escrito en las instrucciones”; “es fácil entras al sitio de la embajada y ahí dice lo que NO se puede llevar”, escribieron las personas.

Ante la ola de comentarios, Carmen se limitó a responder: “no se me ocurrió”.

¿Cómo viajar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

Conoce a continuación el paso a paso para obtener una VISA americana:

Llenar el formulario DS-160. Es un formato que puedes completar de manera online con tus datos personales para solicitar la visa.

Es un formato que puedes completar de manera con tus datos personales para solicitar la visa. Realizar el pago de arancel de solicitud de visa (MRV). Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud.

Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud. Agendar una cita en la embajada. A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso.

A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso. Presentarse a la entrevista consular. No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada.

No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada. Recibir su visa americana. Si la solicitud ha sido aprobada, anexarán la visa a tu pasaporte.

