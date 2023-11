En las redes sociales, el debate sobre si es obligatorio o no dejar propina al visitar un restaurante se ha tocado innumerables veces. Sin dudas, se trata de un tema candente que, en la mayoría de ocasiones, genera opiniones divididas. Este pago es, desde hace muchos años, un gesto que sirve para recompensar un buen servicio; no obstante, a medidas que pasa el tiempo y evolucionan las normas sociales, surgen argumentos sobre si el dejar dinero adicional debería ser un requisito.

Recientemente, se viralizó el testimonio de un hombre de Estados Unidos, quien utilizó su cuenta de TikTok para publicar un video en el que explica los motivos por los que ya no deja propinas en los restaurantes a los que acude.

“Ya no voy a dar propina. Estoy fuera, estoy acabado”, aseguró Dustin Anderson, identificado en la mencionada plataforma como @therealdustinanderson. “Antes se daba una propina si alguien brindaba un servicio excepcional. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un servicio excepcional?”.

“Te traen una factura al final y te dicen: ‘Toma, simplemente completa esto, ‘20%, 25%’, como si no, ¡ya hiciste tu trabajo! Hicieron comida y tú la llevaste a mi mesa. Me diste una Coca-Cola light, gracias. Eso es hacer tu trabajo. No recibes el 25% porque hiciste tu trabajo”, agregó.

Luego, insistió en que él “no es el malo” en esta situación, señalando a los dueños de los establecimientos de comida como las personas que deben tomar cartas en el asunto.

La reflexión viral de un estadounidense sobre las propinas

“¿Cuánto me cuesta conseguir mi comida y también evitar que los camareros tengan que unirse a un cartel?”, preguntó el sujeto, cuyo relato superó las 3 millones de vistas y los 140 mil ‘me gusta’.

Por supuesto, sus palabras generaron un acalorado debate entre los usuarios. Mientas que algunos apoyaron su postura, otros lo criticaron por no ponerse en los zapatos de los trabajadores pertenecientes al rubro de comida.

¿Es obligatorio dejar propina?

El dejar propina en un establecimiento depende del país, la cultura y las normas locales. En muchos lugares, es una práctica común y se espera como parte de la compensación del personal de servicio, como meseros, camareros, taxistas, entre otros.

En muchos países, especialmente en Estados Unidos, la propina es considerada casi obligatoria debido a que los salarios de los trabajadores de servicio suelen estar diseñados teniendo en cuenta que recibirán propinas como parte de su remuneración total.

Sin embargo, en otros lugares, como algunos países europeos, los salarios de los trabajadores de servicio suelen ser más altos y las propinas no son tan esenciales.

Video recomendado