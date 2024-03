La discusión sobre cuánta propina se debe dejar en un establecimiento comercial suele generar opiniones divididas. En Estados Unidos, esta práctica es común y muchas veces se considera una parte esperada del servicio; sin embargo, existen diferentes perspectivas sobre si debería ser responsabilidad del cliente o del empleador garantizar un salario adecuado para los trabajadores. De hecho, en las redes sociales podemos encontrar una gran cantidad de videos en donde las personas protagonizan acaloradas discusiones debido a este pago voluntario, siendo uno de los más recientes el clip compartido en TikTok por la usuaria Gladys Nicole (@gladys_nicole).

En las imágenes, captadas en un local de Dallas, Texas, se puede observar que el gerente de un restaurante aborda a un grupo de clientes que no dejaron propina a la mesera que los atendió, diciéndoles que como han estado en el lugar durante varias horas, pidiendo cervezas y jugando al billar, necesitan hacer el mencionado pago.

En la filmación, se ve que el administrador tiene entre sus manos lo que parece ser un sistema POS mientras le explica a los comensales la necesidad de que hagan la transacción. “Tienes que darle, tienes que darle algo de dinero, hombre”, repite el hombre, al mismo tiempo que hace un gesto con las manos para pedir dinero.

El video en cuestión superó el millón y medio de vistas, y si bien Gladys aplaudió al gerente por su decisión de defender la remuneración de sus empleados, muchos usuarios señalaron que la responsabilidad del salario de los trabajadores debe recaer en los administradores del establecimiento, más no en los comensales.

Las reacciones de los usuarios

“¿Todavía no entiendo cómo en Estados Unidos establecemos que los clientes paguen el salario de los trabajadores? Las propinas no existen en ningún otro lugar excepto aquí. No tiene sentido. Es responsabilidad empresarial”, escribió una persona.

Otra persona señaló que la cultura de las propinas en Estados Unidos se está saliendo de control. “Trabajé en un restaurante durante diez años. Las propinas se están yendo de las manos”, indicó.

No obstante, no faltaron quienes elogiaron el accionar del administrador. “Este es el tipo de gerente para el que quieres trabajar”, escribió un internauta.

“Tenía un trabajo de atención al cliente que era diez veces más difícil que ser camarera y nunca recibí propinas”, confesó otro.

