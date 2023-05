Una madre y sus hijos se encontraban al aire libre en medio de una sesión de fotos familiar, pero no se dieron cuenta que muy cerca había un nido de abejas quienes no dudaron en volar hacia ellos para atacarlos, pero los reflejos de la mujer fueron vitales para salvar a sus hijos, pero teniendo como consecuencia que fuera picada más de 75 veces por el enjambre. Cuando las imágenes se hicieron viral, millones en redes sociales no perdieron tiempo para elogiarla.

El pasado domingo 30 de mayo, la mujer y sus dos pequeños se encontraban en Buckeye, Arizona, Estados Unidos, pasando tiempo al aire libre junto a la abuela de los niños, cuando un enorme grupo de estos insectos se acercó a la familia con las peores intenciones.

Al saber que el contacto era inevitable, la mujer cuya identidad no ha sido revelada, pensó rápido y condujo a sus hijos hacia el auto para ponerlos a buen recaudo, pero ella no tuvo la misma suerte, pues el ataque de las abejas era tan intenso que no pudo ingresar al vehículo.

Mira aquí el video viral

La acción salvadora

De inmediato, la abuela cogió el teléfono y llamó al 911: “por favor, dense prisa, por favor, dense prisa, mi hija no puede subirse al auto, está siendo atacada por abejas”, se escucha en el audio.

De inmediato, el equipo de la Autoridad Médica y de Bomberos de Arizona (quienes compartieron el video en Facebook) acudieron al rescate, empleando espuma para calmar a las abejas, para luego sacar a los niños del auto: “el pensamiento rápido de la madre salvó a los niños de las picaduras. Los metió en el carro y luego se llevó la peor parte de las picaduras. Fue transportada al hospital con más de 75 picaduras, pero afortunadamente se recuperó”, indicaron.

Al respecto, Ashley Losch de la Autoridad Médica y de Bomberos de Arizona, dio más detalles sobre el incidente: “la madre decidió rápido: ‘voy a llevar a mis hijos al auto, llevarlos a un lugar seguro’, no estoy segura de por qué no se metió en el vehículo después. Tal vez pensaba que las abejas la seguirían, pero atrajo al enjambre y se llevó la peor parte”.

Losch acotó que, si bien la familia se encuentra físicamente estable, están traumatizados con lo ocurrido, por lo que aconseja: “si eres atacado por abejas, entrar a un lugar seguro es clave. Corre en línea recta, cúbrete la cara y busca un refugio. Nunca te metas al agua y no luches contra las abejas”.

Temporada de “abejas asesinas”

FOX 10 Phoenix, acudió a Aaron Lorti, propietario de AZ Bee Kings, quien comentó que abril es conocido como la “temporada de abejas”, pues en dicha época del año polinizan, eligen nuevos lugares, y pueden ser muy violentas, al punto que se les conoce como “abejas asesinas”: “eso significa que son muy, muy agresivas, muy territoriales, si te metes con ellos, intentarán matarte... una vez que uno te pica y tratas de huir, toda la colmena intentará ir tras tuyo”, sentenció.