Tres jóvenes iban por la carretera cuando decidieron hacer una parada para contemplar un monolito en medio del desierto, pero se toparon con una criatura de aspecto terrorífico cuyo origen no pudieron explicar, quedando grabado en video haciéndose viral de inmediato congregando una serie de preguntas.

El suceso fue compartido en TikTok por @the_paranormal_chic, donde la persona que graba cuenta que llevaban conduciendo 15 horas para ver la escultura de una sola pieza, pero se llevaron un gran chasco porque ya no se encontraba en dicho lugar.

Sin embargo, pese a no encontrar al monolito, sí lograron captar un raro ser oscuro escondido entre las rocas. Sus ojos saltones destacaban, lo mismo que sus afilados colmillos de gran tamaño. De hecho, mueve los bravos con aspecto tentacular.

Mira aquí el video viral

La descripción del video viral describe a la criatura como “skinwalker” o “caminante de piel”, pero en la caja de comentarios no pocos aseguran se trata de otra cosa: “es un demonio, solo que no se puede ver en carne y hueso”, “parece una gran araña y la parte blanca está marcada para que parezca algo que no es”, “es un velociraptor”.