Todas las personas que acudieron a una tienda de herramientas en Hawái el 4 de julio pasado quedaron espantadas al ver a dos tipos fugarse por la puerta grande tras llenar su carrito de compras repleto de instrumentos, por lo que su descarada acción se hizo viral causando indignación.

El Home Depot de Iwilei (Estados Unidos) fue el lugar escogido por los ladrones enmascarados. Recorrían uno de los pasillos llevando carros con herramientas eléctricas de la marca Milwaukee, famosas por ser una línea top, pero también por su elevado costo.

Los facinerosos cortaron la cerradura de los productos para hurtarlos y luego salir del establecimiento sin pagar mientras todos miraban, las cámaras de seguridad grababan; pero, cuando la policía llegó al lugar no se presentó informe inicialmente.

Mira aquí el video viral

Los trabajadores contaron a Hawái News Now que no pueden hacer nada salvo alertar a la policía y reponer el material robado, pero no confrontar a los delincuentes, hecho que explica por qué los ladrones no fueron detenidos en ningún momento, entre otras cosas, para evitar que el personal resulte herido.

El sargento del departamento de policía de Hawái, Chris Kim, quedó sorprendido con que, inicialmente, Home Depot no presentase informe policial alguno, pero hoy han abierto un caso de robo en segundo grado.

Sin embargo, teme que este ejemplo sea replicado por otros delincuentes: “ahora que este video se está publicando y se volvió viral, es muy preocupante para las fuerzas del orden”, expresó.

Por ello, la policía hace un llamado a la población de Hawái a denunciar a los delincuentes, asegurando es la única forma de atraparlos: “no reciben ninguna repercusión por lo que hacen. Los jueces no imponen sentencias estrictas, tampoco multas elevadas”, sentenció.

